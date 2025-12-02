Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 22ème journée - 2 décembre 2025
Résultats de ce mardi 2 décembre 2025 comptant pour la 22ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 02/12/2025 à 22:53
MARDI 2 DECEMBRE 2025
22ème JOURNEE
22
Mardi 02/12/2025 - 20h00
Gap
Rouen
5 - 4
(1-1 2-2 2-1)
22
Mardi 02/12/2025 - 20h30
Anglet
Marseille
1 - 3
(0-0 1-1 0-2)
22
Mardi 02/12/2025 - 20h15
Amiens
Cergy-Pontoise
2 - 1
Prl
(0-0 0-1 1-0
22
Mardi 02/12/2025 - 20h05
Chamonix
Nice
2 - 3
Prl
(0-0 1-1 1-1 0-1)
22
Mardi 02/12/2025 - 20h30
Briançon
Angers
3 - 4
Prl
(0-2 2-1 1-0 0-1)
RENCONTRE DECALEE
22
Dimanche 18/01/2026
Bordeaux
Grenoble
0 - 0
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
