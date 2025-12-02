 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 22ème journée - 2 décembre 2025
 
Résultats de ce mardi 2 décembre 2025 comptant pour la 22ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 MARDI 2 DECEMBRE 2025
22ème JOURNEE
 
 
   
22 Mardi 02/12/2025 - 20h00 Gap Rouen 5 - 4 (1-1 2-2 2-1)
22 Mardi 02/12/2025 - 20h30 Anglet Marseille 1 - 3 (0-0 1-1 0-2)
22 Mardi 02/12/2025 - 20h15 Amiens Cergy-Pontoise 2 - 1 Prl (0-0 0-1 1-0
22 Mardi 02/12/2025 - 20h05 Chamonix Nice 2 - 3 Prl (0-0 1-1 1-1 0-1)
22 Mardi 02/12/2025 - 20h30 Briançon Angers 3 - 4 Prl (0-2 2-1 1-0 0-1)

RENCONTRE DECALEE  
 
22 Dimanche 18/01/2026 Bordeaux Grenoble 0 - 0

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

