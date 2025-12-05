Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 23ème journée - 5 décembre 2025
Résultats de ce vendredi 5 décembre 2025 comptant pour la 23ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 05/12/2025 à 22:19
Tweeter
VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
23ème JOURNEE
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h00
Rouen
Anglet
6 - 2
(2-0 3-1 1-1)
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h30
Angers
Briançon
4 - 5
(0-1 2-1 2-3)
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Amiens
2 - 4
(1-2 0-1 1-1)
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h15
Grenoble
Chamonix
6 - 0
(1-0 2-0 3-0)
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h15
Marseille
Bordeaux
0 - 4
(0-0 0-3 0-1)
23
Vendredi 05/12/2025 - 20h00
Nice
Gap
6 - 3
(3-2 2-0 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception