Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 23ème journée - 5 décembre 2025
 
Résultats de ce vendredi 5 décembre 2025 comptant pour la 23ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
23ème JOURNEE
 
 
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h00 Rouen Anglet 6 - 2 (2-0 3-1 1-1)
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h30 Angers Briançon 4 - 5 (0-1 2-1 2-3)
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Amiens 2 - 4 (1-2 0-1 1-1)
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h15 Grenoble Chamonix 6 - 0 (1-0 2-0 3-0)
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h15 Marseille Bordeaux 0 - 4 (0-0 0-3 0-1)
23 Vendredi 05/12/2025 - 20h00 Nice Gap 6 - 3 (3-2 2-0 1-1)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
