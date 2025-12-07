 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 24ème journée - 7 décembre 2025
 
Résultats de ce dimanche 7 décembre 2025 comptant pour la 24ème journée partielle du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2025 à 21:30

                           

 

 DIMANCHE 7 DECEMBRE 2025
24ème JOURNEE
 


 
24 Dimanche 07/12/2025 - 18h30 Gap Cergy-Pontoise REMIS
24 Dimanche 07/12/2025 - 16h30 Angers Marseille 2 - 1 (1-0 0-0 1-1)
24 Dimanche 07/12/2025 - 19h00 Anglet Briançon 2 - 3 TaB (1-1 1-1 0-0 0-1)
24 Dimanche 07/12/2025 - 18h00 Amiens Grenoble 2 - 7 (1-4 1-1 0-2)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 24ème journée - 7 décembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 