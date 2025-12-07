Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 24ème journée - 7 décembre 2025
Résultats de ce dimanche 7 décembre 2025 comptant pour la 24ème journée partielle du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 07/12/2025 à 21:30
Tweeter
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2025
24ème JOURNEE
24
Dimanche 07/12/2025 - 18h30
Gap
Cergy-Pontoise
REMIS
24
Dimanche 07/12/2025 - 16h30
Angers
Marseille
2 - 1
(1-0 0-0 1-1)
24
Dimanche 07/12/2025 - 19h00
Anglet
Briançon
2 - 3
TaB
(1-1 1-1 0-0 0-1)
24
Dimanche 07/12/2025 - 18h00
Amiens
Grenoble
2 - 7
(1-4 1-1 0-2)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception