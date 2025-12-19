 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 25ème journée - 19 décembre 2025
 
Résultats de ce vendredi 19 décembre 2025 comptant pour la 25ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/12/2025 à 07:30

                           

 

 VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
25ème JOURNEE
 
 
25 Vendredi 19/12/2025 - 20h00 Nice Angers 5 - 3 (1-0 2-1 2-2)
25 Vendredi 19/12/2025 - 20h15 Grenoble Gap 7 - 2 (3-2 1-0 3-0)
25 Vendredi 19/12/2025 - 20h15 Amiens Chamonix 5 - 3 (2-0 2-3 1-0)
25 Vendredi 19/12/2025 - 20h15 Marseille Anglet 4 - 2 (1-0 1-0 2-2)
25 Vendredi 19/12/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Bordeaux 7 - 3 (3-0 2-3 2-0)
   
