Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 25ème journée - 19 décembre 2025
Résultats de ce vendredi 19 décembre 2025 comptant pour la 25ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 19/12/2025 à 07:30
Tweeter
VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
25ème JOURNEE
25
Vendredi 19/12/2025 - 20h00
Nice
Angers
5 - 3
(1-0 2-1 2-2)
25
Vendredi 19/12/2025 - 20h15
Grenoble
Gap
7 - 2
(3-2 1-0 3-0)
25
Vendredi 19/12/2025 - 20h15
Amiens
Chamonix
5 - 3
(2-0 2-3 1-0)
25
Vendredi 19/12/2025 - 20h15
Marseille
Anglet
4 - 2
(1-0 1-0 2-2)
25
Vendredi 19/12/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Bordeaux
7 - 3
(3-0 2-3 2-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception