Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 26ème journée - 21 décembre 2025
 
Résultats de ce dimanche 21 décembre 2025 comptant pour la 26ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 DIMANCHE 21 DECEMBRE 2025
26ème JOURNEE
 
 
26 Dimanche 21/12/2025 - 16h30 Angers Cergy-Pontoise 5 - 3 (1-0 1-3 3-0)
26 Dimanche 21/12/2025 - 18h00 Rouen Marseille 5 - 2 (1-2 2-0 2-0)
26 Dimanche 21/12/2025 - 18h30 Gap Amiens 4 - 3 Prl (0-3 0-0 3-0 1-0)
26 Dimanche 21/12/2025 - 18h30 Bordeaux Grenoble 3 - 1 (2-0 0-1 1-0)
26 Dimanche 21/12/2025 - 19h00 Anglet Nice 5 - 4 Prl (1-3 1-0
26 Dimanche 21/12/2025 - 20h05 Chamonix Briançon 3 - 6 (1-3 1-3 1-0)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT APRES CETTE JOURNEE

