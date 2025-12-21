Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 26ème journée - 21 décembre 2025
Résultats de ce dimanche 21 décembre 2025 comptant pour la 26ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
le 21/12/2025 à 22:34
le 21/12/2025 à 22:34
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2025
26ème JOURNEE
26
Dimanche 21/12/2025 - 16h30
Angers
Cergy-Pontoise
5 - 3
(1-0 1-3 3-0)
26
Dimanche
21/12/2025 - 18h00
Rouen
Marseille
5 - 2
(1-2 2-0 2-0)
26
Dimanche
21/12/2025 - 18h30
Gap
Amiens
4 - 3
Prl
(0-3 0-0 3-0 1-0)
26
Dimanche
21/12/2025 - 18h30
Bordeaux
Grenoble
3 - 1
(2-0 0-1 1-0)
26
Dimanche
21/12/2025 - 19h00
Anglet
Nice
5 - 4
Prl
(1-3 1-0
26
Dimanche
21/12/2025 - 20h05
Chamonix
Briançon
3 - 6
(1-3 1-3 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT APRES CETTE JOURNEE
