Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 27ème journée - 23 décembre 2025
Résultats de ce Mardi 23 décembre 2025 comptant pour la 27ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/12/2025 à 22:49
MARDI 23 DECEMBRE 2025
27ème JOURNEE
27
Mardi 23/12/2025 - 20h00
Gap
Chamonix
5 - 2
(1-1 1-1 3-0)
27
Mardi 23/12/2025 - 20h00
Nice
Rouen
2 - 5
(0-1 0-3 2-1)
27
Mardi 23/12/2025 - 20h15
Grenoble
Angers
3 - 1
(1-0 2-1 0-0)
27
Mardi 23/12/2025 - 20h15
Amiens
Bordeaux
1 - 2
(0-1 1-1 0-0)
27
Mardi 23/12/2025 - 20h15
Marseille
Briançon
1 - 4
(0-0 1-2 0-2)
27
Mardi 23/12/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Anglet
8 - 0
(5-0 1-0 2-0)
