Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 27ème journée - 23 décembre 2025
 
Résultats de ce Mardi 23 décembre 2025 comptant pour la 27ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
 MARDI 23 DECEMBRE 2025
27ème JOURNEE
 
 
27 Mardi 23/12/2025 - 20h00 Gap Chamonix 5 - 2 (1-1 1-1 3-0)
27 Mardi 23/12/2025 - 20h00 Nice Rouen 2 - 5 (0-1 0-3 2-1)
27 Mardi 23/12/2025 - 20h15 Grenoble Angers 3 - 1 (1-0 2-1 0-0)
27 Mardi 23/12/2025 - 20h15 Amiens Bordeaux 1 - 2 (0-1 1-1 0-0)
27 Mardi 23/12/2025 - 20h15 Marseille Briançon 1 - 4 (0-0 1-2 0-2)
27 Mardi 23/12/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Anglet 8 - 0 (5-0 1-0 2-0)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Photo hockey LM - Résultats 27ème journée - 23 décembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
