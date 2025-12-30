Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 28ème journée - 30 décembre 2025
Résultats de ce Mardi 30 décembre 2025 comptant pour la 28ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 30/12/2025 à 22:52
MARDI 30 DECEMBRE 2025
28ème JOURNEE
28
Mardi 30/12/2025 - 20h00
Briançon
Nice
4 - 3
Prl
(1-1 1-2 1-0 1-0)
28
Mardi 30/12/2025 - 20h00
Rouen
Cergy-Pontoise
4 - 2
(2-0 1-1 1-1)
28
Mardi 30/12/2025 - 20h05
Chamonix
Marseille
3 - 5
(1-0 0-3 2-2)
28
Mardi 30/12/2025 - 20h30
Angers
Amiens
4 - 1
(1-0 1-1 2-0)
28
Mardi 30/12/2025 - 20h30
Anglet
Grenoble
2 - 4
(0-1 2-0 0-3)
28
Mardi 30/12/2025 - 20h30
Bordeaux
Gap
5 - 4
(1-2 1-0 3-2)
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
