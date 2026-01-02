Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 29ème journée - 02 janvier 2026
Résultats de ce Vendredi 02 janvier 2026 comptant pour la 28ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 02/01/2026 à 23:16
VENDREDI 02 JANVIER 2026
29ème JOURNEE
29
vendredi 02/01/2026
Gap
Angers
1 - 4
(0-1 1-0 0-3)
29
vendredi 02/01/2026
Cergy-Pontoise
Briançon
11 - 4
(4-0 1-3 6-1)
29
vendredi 02/01/2026
Bordeaux
Chamonix
3 - 0
(1-0 1-0 1-0)
29
vendredi 02/01/2026
Grenoble
Rouen
5 - 1
(0-0 3-0 2-1)
29
vendredi 02/01/2026
Nice
Marseille
0 - 2
(0-1 0-1 0-0)
29
vendredi 02/01/2026
Amiens
Anglet
5 - 3
(3-0 0-2 2-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Tweets by HockeyHebdo
