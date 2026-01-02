 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 29ème journée - 02 janvier 2026
 
Résultats de ce Vendredi 02 janvier 2026 comptant pour la 28ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 VENDREDI 02 JANVIER 2026
29ème JOURNEE
 
 
29 vendredi 02/01/2026 Gap Angers 1 - 4 (0-1 1-0 0-3)
29 vendredi 02/01/2026 Cergy-Pontoise Briançon 11 - 4 (4-0 1-3 6-1)
29 vendredi 02/01/2026 Bordeaux Chamonix 3 - 0 (1-0 1-0 1-0)
29 vendredi 02/01/2026 Grenoble Rouen 5 - 1 (0-0 3-0 2-1)
29 vendredi 02/01/2026 Nice Marseille 0 - 2 (0-1 0-1 0-0)
29 vendredi 02/01/2026 Amiens Anglet 5 - 3 (3-0 0-2 2-1)
   
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 29ème journée - 02 janvier 2026 - Ligue Magnus
 
 
