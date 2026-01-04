Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 30ème journée - 04 janvier 2026
Résultats de ce dimanche 04 janvier 2026 comptant pour la 30ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 04/01/2026 à 21:44
DIMANCHE 4 JANVIER 2026
30ème JOURNEE
30
Dimanche 04/01/2026 - 18:35
Chamonix
Nice
3 - 5
(1-0 2-1 0-4)
30
Dimanche 04/01/2026 - 18h00
Rouen
Amiens
6 - 0
(0-0 3-0 3-0)
30
Dimanche 04/01/2026 - 18h30
Briançon
Grenoble
5 - 4
(2-1 2-3 1-0)
30
Dimanche 04/01/2026 - 16h30
Angers
Bordeaux
4 - 1
(1-0 2-1 1-0)
30
Dimanche 04/01/2026 - 18h30
Marseille
Cergy-Pontoise
3 - 1
(1-0 1-0 1-1)
30
Dimanche 04/01/2026 - 19h00
Anglet
Gap
5 - 3
(0-0 2-0 3-3)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
