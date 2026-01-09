Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 31ème journée - 09 janvier 2026
Résultats de ce vendredi 09 janvier 2026 comptant pour la 31ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 09/01/2026 à 22:45
VENDREDI 9 JANVIER 2026
31ème JOURNEE
Vendredi 09/01/2026 - 20h00
Gap
Rouen
1 - 7
(0-2 0-1 1-4)
Vendredi 09/01/2026
- 20h15
Amiens
Briançon
3 - 2
(0-2 2-0 1-0)
Vendredi 09/01/2026 - 20h15
Bordeaux
Anglet
8 - 2
(2-0 3-1 3-1)
Vendredi 09/01/2026 - 20h15
Grenoble
Marseille
7 - 1
(1-0 3-0 3-1)
Vendredi 09/01/2026 - 20h30
Angers
Chamonix
6 - 2
(3-1 2-0 1-1)
Vendredi 09/01/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Nice
1 - 2
(0-0 1-1 0-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
