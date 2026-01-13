Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 32ème journée - 13 janvier 2026
Résultats de ce mardi 13 janvier 2026 comptant pour la 32ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 14/01/2026 à 00:04
MARDI 13 JANVIER 2026
32ème JOURNEE
32
Mardi 13/01/2026 - 20h00
Nice
Grenoble
1 - 4
(0-0 0-3 1-1)
32
Mardi 13/01/2026
- 20h00
Rouen
Bordeaux
6 - 2
(1-1 1-1 4-0)
32
Mardi 13/01/2026 - 20h15
Marseille
Amiens
1 - 0
TaB
(0-0 0-0 0-0 1-0)
32
Mardi 13/01/2026 - 20h30
Briançon
Gap
4 - 2
(1-0 0-2 3-0)
32
Mardi 13/01/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Chamonix
8 - 2
(5-0 1-1 2-1)
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
