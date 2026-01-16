Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 33ème journée - 16 janvier 2026
Résultats de ce vendredi 16 janvier 2026 comptant pour la 33ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 16/01/2026 à 23:00
Tweeter
VENDREDI 16 JANVIER 2026
33ème JOURNEE
33
Vendredi 16/01/2026 - 20h05
Chamonix
Anglet
7 - 2
(2-1 2-1 3-0)
33
Vendredi 16/01/2026 - 20h15
Amiens
Nice
2 - 3 Prl
(0-2 2-0 0-0 0-1)
33
Vendredi 16/01/2026 - 20h15
Bordeaux
Briançon
4 - 3 Prl
(2-1 1-0 0-2 1-0)
33
Vendredi 16/01/2026 - 20h15
Grenoble
Cergy-Pontoise
4 - 0
(1-0 2-0 1-0)
33
Vendredi 16/01/2026 - 20h30
Gap
Marseille
4 - 3 TaB
(0-1 2-1 0-1 1-0)
33
Lundi 16/02/2026 - 20h30
Angers
Rouen
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception