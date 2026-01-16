

VENDREDI 16 JANVIER 2026

33ème JOURNEE



33 Vendredi 16/01/2026 - 20h05 Chamonix Anglet 7 - 2 (2-1 2-1 3-0) 33 Vendredi 16/01/2026 - 20h15 Amiens Nice 2 - 3 Prl (0-2 2-0 0-0 0-1) 33 Vendredi 16/01/2026 - 20h15 Bordeaux Briançon 4 - 3 Prl (2-1 1-0 0-2 1-0) 33 Vendredi 16/01/2026 - 20h15 Grenoble Cergy-Pontoise 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) 33 Vendredi 16/01/2026 - 20h30 Gap Marseille 4 - 3 TaB (0-1 2-1 0-1 1-0) 33 Lundi 16/02/2026 - 20h30 Angers Rouen 0 - 0

