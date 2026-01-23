 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 35ème journée - 23 janvier 2026
 
Résultats de ce vendredi 23 janvier 2026 comptant pour la 35ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 23/01/2026 à 21:01

                           

 

 VENDREDI 23 JANVIER 2026
35ème JOURNEE
 
 
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h00 Rouen Briançon 1 - 2 TaB (0-0 1-0 0-1 0-1)
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h00 Gap Grenoble 3 - 7 (0-3 1-2 2-2)
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h05 Chamonix Amiens 3 - 1 (1-0 1-0 1-1)
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h15 Bordeaux Cergy-Pontoise 5 - 2 (1-1 1-1 3-0)
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h30 Angers Nice 5 - 3 (2-1 2-0 1-2)
35 Vendredi 23/01/2026 - 20h30 Anglet Marseille 3 - 4 TaB (1-0 2-2 0-1 0-1)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 35ème journée - 23 janvier 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 