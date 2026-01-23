

VENDREDI 23 JANVIER 2026

35ème JOURNEE



35 Vendredi 23/01/2026 - 20h00 Rouen Briançon 1 - 2 TaB (0-0 1-0 0-1 0-1) 35 Vendredi 23/01/2026 - 20h00 Gap Grenoble 3 - 7 (0-3 1-2 2-2) 35 Vendredi 23/01/2026 - 20h05 Chamonix Amiens 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) 35 Vendredi 23/01/2026 - 20h15 Bordeaux Cergy-Pontoise 5 - 2 (1-1 1-1 3-0) 35 Vendredi 23/01/2026 - 20h30 Angers Nice 5 - 3 (2-1 2-0 1-2) 35 Vendredi 23/01/2026 - 20h30 Anglet Marseille 3 - 4 TaB (1-0 2-2 0-1 0-1)

