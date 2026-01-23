Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 35ème journée - 23 janvier 2026
Résultats de ce vendredi 23 janvier 2026 comptant pour la 35ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/01/2026 à 21:01
VENDREDI 23 JANVIER 2026
35ème JOURNEE
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h00
Rouen
Briançon
1 - 2 TaB
(0-0 1-0 0-1 0-1)
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h00
Gap
Grenoble
3 - 7
(0-3 1-2 2-2)
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h05
Chamonix
Amiens
3 - 1
(1-0 1-0 1-1)
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h15
Bordeaux
Cergy-Pontoise
5 - 2
(1-1 1-1 3-0)
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h30
Angers
Nice
5 - 3
(2-1 2-0 1-2)
35
Vendredi 23/01/2026 - 20h30
Anglet
Marseille
3 - 4 TaB
(1-0 2-2 0-1 0-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
