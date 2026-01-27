Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 36ème journée - 27 janvier 2026
Résultats de ce mardi 27 janvier 2026 comptant pour la 36ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 27/01/2026 à 23:06
Tweeter
MARDI 27 JANVIER 2026
36ème JOURNEE
36
Mardi 27/01/2026 - 20h00
Briançon
Chamonix
3 - 2
(1-0 1-1 1-1)
36
Mardi27/01/2026 - 20h00
Nice
Anglet
3 - 2
(1-1 1-0 1-1)
36
Mardi 27/01/2026 - 20h15
Amiens
Gap
3 - 4
TaB
(0-2 2-1 1-0 0-1)
36
Mardi 27/01/2026 - 20h15
Grenoble
Bordeaux
3 - 2
(2-0 0-0 1-2)
36
Mardi 27/01/2026 - 20h30
Marseille
Rouen
0 - 5
(0-1 0-1 0-3)
36
Mardi 27/01/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Angers
3 - 5
(0-0 2-1 1-4)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception