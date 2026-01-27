 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 36ème journée - 27 janvier 2026
 
Résultats de ce mardi 27 janvier 2026 comptant pour la 36ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 MARDI 27 JANVIER 2026
36ème JOURNEE
 
 
36 Mardi 27/01/2026 - 20h00 Briançon Chamonix 3 - 2 (1-0 1-1 1-1)
36 Mardi27/01/2026 - 20h00 Nice Anglet 3 - 2 (1-1 1-0 1-1)
36 Mardi 27/01/2026 - 20h15 Amiens Gap 3 - 4 TaB (0-2 2-1 1-0 0-1)
36 Mardi 27/01/2026 - 20h15 Grenoble Bordeaux 3 - 2 (2-0 0-0 1-2)
36 Mardi 27/01/2026 - 20h30 Marseille Rouen 0 - 5 (0-1 0-1 0-3)
36 Mardi 27/01/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Angers 3 - 5 (0-0 2-1 1-4)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

