Hockey sur glace - LM - Résultats 37ème journée - 30 janvier 2026
Résultats de ce vendredi 30 janvier 2026 comptant pour la 37ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 30/01/2026 à 22:09
VENDREDI 30 JANVIER 2026
37ème JOURNEE
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h00
Rouen
Nice
3 - 2
Prl
(1-0 1-1 0-1 1-0)
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h00
Briançon
Marseille
3 - 2
Prl
(0-1 1-1 1-0 1-0)
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h05
Chamonix
Gap
6 - 3
(2-1 4-1 0-1)
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h15
Bordeaux
Amiens
4 - 1
(1-0 2-0 2-1)
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h30
Angers
Grenoble
4 - 3
TaB
(2-1 1-2 0-0 1-0)
37
Vendredi 30/01/2026 - 20h30
Anglet
Cergy-Pontoise
1 - 2
(1-1 0-1 0-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE



