Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 38ème journée - 6 février 2026
Résultats de ce vendredi 06 février 2026 comptant pour la 38ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 06/02/2026 à 22:41
Tweeter
VENDREDI 6 FEVRIER 2026
38ème JOURNEE
38
Vendredi 06/02/2026 - 20h00
Nice
Briançon
3 - 2
Prl
(0-2 0-0 2-0 1-0)
38
Vendredi 06/022026 - 20h00
Grenoble
Anglet
8 - 0
(5-0 0-0 3-0)
38
Vendredi 06/02/2026 - 20h00
Gap
Bordeaux
3 - 1
(1-0 1-1 1-0)
38
Vendredi 06/02/2026 - 20h15
Amiens
Angers
3 - 2
(1-0 1-2 1-0)
38
Vendredi 06/02/2026 - 20h15
Marseille
Chamonix
5 - 2
(0-1 1-0 4-1)
38
Vendredi 06/02/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Rouen
2 - 5
(0-0 1-4 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception