Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 38ème journée - 6 février 2026
 
Résultats de ce vendredi 06 février 2026 comptant pour la 38ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 VENDREDI 6 FEVRIER 2026
38ème JOURNEE
 
 
38 Vendredi 06/02/2026 - 20h00 Nice Briançon 3 - 2 Prl (0-2 0-0 2-0 1-0)
38 Vendredi 06/022026 - 20h00 Grenoble Anglet 8 - 0 (5-0 0-0 3-0)
38 Vendredi 06/02/2026 - 20h00 Gap Bordeaux 3 - 1 (1-0 1-1 1-0)
38 Vendredi 06/02/2026 - 20h15 Amiens Angers 3 - 2 (1-0 1-2 1-0)
38 Vendredi 06/02/2026 - 20h15 Marseille Chamonix 5 - 2 (0-1 1-0 4-1)
38 Vendredi 06/02/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Rouen 2 - 5 (0-0 1-4 1-1)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

