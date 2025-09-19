Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 3ème journée - 19 sept. 2025
Résultats de ce vendredi 19 septembre de la 3ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 19/09/2025 à 23:49
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025
3ème JOURNEE
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h00
Rouen
Marseille
4 - 1
(3-0 0-1 1-0)
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Gap
4 - 6
(1-5 0-1 3-0)
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h00
Nice
Anglet
3 - 4
(1-3 2-1 0-0)
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h00
Briançon
Amiens
0 - 5
(0-0 0-4 0-1)
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h00
Grenoble
Chamonix
7 - 0
(3-0 2-0 2-0)
3
Vendredi 19/09/2025 - 20h15
Bordeaux
Angers
1 - 4
(0-0 0-1 1-3)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
