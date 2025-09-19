 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 3ème journée - 19 sept. 2025
 
Résultats de ce vendredi 19 septembre de la 3ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2025 à 23:49
 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025
3ème JOURNEE
 
      
 
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h00 Rouen Marseille 4 - 1 (3-0 0-1 1-0)
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Gap 4 - 6 (1-5 0-1 3-0)
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h00 Nice Anglet 3 - 4 (1-3 2-1 0-0)
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h00 Briançon Amiens 0 - 5 (0-0 0-4 0-1)
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h00 Grenoble Chamonix 7 - 0 (3-0 2-0 2-0)
3 Vendredi 19/09/2025 - 20h15 Bordeaux Angers 1 - 4 (0-0 0-1 1-3)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 3ème journée - 19 sept. 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 