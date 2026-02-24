Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 40ème journée - 24 février 2026
Résultats de ce mardi 24 février 2026 comptant pour la 40ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 24/02/2026 à 08:00
MARDI 24 FEVRIER 2026
40ème JOURNEE
40
Mardi 24/02/2026 - 20h00
Nice
Chamonix
4 - 2
(0-0 2-2 2-0)
40
Mardi 24/022026 - 20h00
Gap
Anglet
2 - 3
(1-0 0-1 1-2)
40
Mardi 24/02/2026 - 20h15
Grenoble
Briançon
5 - 2
(1-1 1-1 3-0)
40
Mardi 24/02/2026 - 20h15
Bordeaux
Angers
2 - 4
(0-2 2-1 0-1)
40
Mardi 24/02/2026 - 20h30
Amiens
Rouen
1 - 7
(1-3 0-2 0-2)
40
Mardi 24/02/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Marseille
6 - 5
Prl
(2-2 3-1 0-2 1-0)
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
