Hockey sur glace - LM : Résultats 41ème journée - 27 février 2026
Résultats de ce vendredi 27 février 2026 comptant pour la 41ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 27/02/2026 à 08:00
VENDREDI 27 FEVRIER 2026
41ème JOURNEE
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h00
Rouen
Gap
10 - 2
(3-0 3-0 4-2)
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h00
Briançon
Amiens
5 - 4
Prl
(1-3 1-0 2-1 1-0)
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h05
Nice
Cergy-Pontoise
4 - 3
TaB
(0-0 0-2 3-1 1-0)
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h15
Chamonix
Angers
1 - 3
(1-1 0-0 0-2)
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h30
Anglet
Bordeaux
2 - 1
(0-0 2-0 0-1)
41
Vendredi 27/02/2026 - 20h30
Marseille
Grenoble
1 - 4
(0-1 1-1 0-2)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
