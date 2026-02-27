 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 41ème journée - 27 février 2026
 
Résultats de ce vendredi 27 février 2026 comptant pour la 41ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
VENDREDI 27 FEVRIER 2026
41ème JOURNEE
 
 
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h00 Rouen Gap 10 - 2 (3-0 3-0 4-2)
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h00 Briançon Amiens 5 - 4 Prl (1-3 1-0 2-1 1-0)
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h05 Nice Cergy-Pontoise 4 - 3 TaB (0-0 0-2 3-1 1-0)
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h15 Chamonix Angers 1 - 3 (1-1 0-0 0-2)
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h30 Anglet Bordeaux 2 - 1 (0-0 2-0 0-1)
41 Vendredi 27/02/2026 - 20h30 Marseille Grenoble 1 - 4 (0-1 1-1 0-2)
   
