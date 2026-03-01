Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 42ème journée - 1 mars 2026
Résultats de ce dimanche 1 mars 2026 comptant pour la 40ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 01/03/2026 à 08:00
Tweeter
DIMANCHE 1 MARS 2026
42ème JOURNEE
42
Dimanche 01/03/2026 - 16h30
Angers
Anglet
3 - 2
Prl
(0-0 2-1 0-1 1-0)
42
Dimanche 01/03/2026 - 18h15
Grenoble
Nice
2 - 1
(0-1 1-0 1-0)
42
Dimanche 01/03/2026 - 18h30
Gap
Briançon
3 - 4 Prl
(0-1 1-0 2-2 0-1)
42
Dimanche 01/03/2026 - 18h30
Bordeaux
Rouen
2 - 3
(1-1 1-0 0-2)
42
Dimanche 01/03/2026 - 19h00
Amiens
Marseille
2 - 1
Prl
(1-0 0-1 0-0 1-0)
42
Dimanche 01/03/2026 - 20h05
Chamonix
Cergy-Pontoise
1 - 6
(0-2 1-2 0-2)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception