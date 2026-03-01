 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 42ème journée - 1 mars 2026
 
Résultats de ce dimanche 1 mars 2026 comptant pour la 40ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 01/03/2026 à 08:00

                           

 

DIMANCHE 1 MARS 2026
42ème JOURNEE
 
 
42 Dimanche 01/03/2026 - 16h30 Angers Anglet 3 - 2 Prl  (0-0 2-1 0-1 1-0)
42 Dimanche 01/03/2026 - 18h15 Grenoble Nice 2 - 1 (0-1 1-0 1-0)
42 Dimanche 01/03/2026 - 18h30 Gap Briançon 3 - 4 Prl (0-1 1-0 2-2 0-1)
42 Dimanche 01/03/2026 - 18h30 Bordeaux Rouen 2 - 3 (1-1 1-0 0-2)
42 Dimanche 01/03/2026 - 19h00 Amiens Marseille 2 - 1 Prl (1-0 0-1 0-0 1-0)
42 Dimanche 01/03/2026 - 20h05 Chamonix Cergy-Pontoise 1 - 6 (0-2 1-2 0-2)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM : Résultats 42ème journée - 1 mars 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 