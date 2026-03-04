Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 43ème journée - 4 mars 2026
Résultats de ce mercredi 4 mars 2026 comptant pour la 43ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/03/2026 à 08:00
MERCREDI 4 MARS 2026
43ème JOURNEE
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h00
Rouen
Angers
1 - 2
TaB
(1-0 0-1 0-0 0-1)
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h00
Nice
Amiens
0 - 3
(0-1 0-0 0-2)
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h00
Briançon
Bordeaux
0 - 2
(0-1 0-0 0-1)
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h10
Marseille
Gap
4 - 2
(3-0 0-1 1-1)
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h30
Anglet
Chamonix
3 - 1
(0-1 2-0 1-0)
43
Mercredi 04/03/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Grenoble
3 - 6
(1-3 1-2 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
