 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 43ème journée - 4 mars 2026
 
Résultats de ce mercredi 4 mars 2026 comptant pour la 43ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2026 à 08:00

                           

 

MERCREDI 4 MARS 2026
43ème JOURNEE
 
 
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h00 Rouen Angers 1 - 2 TaB (1-0 0-1 0-0 0-1)
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h00 Nice Amiens 0 - 3 (0-1 0-0 0-2)
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h00 Briançon Bordeaux 0 - 2 (0-1 0-0 0-1)
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h10 Marseille Gap 4 - 2 (3-0 0-1 1-1)
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h30 Anglet Chamonix 3 - 1 (0-1 2-0 1-0)
43 Mercredi 04/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Grenoble 3 - 6 (1-3 1-2 1-1)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM : Résultats 43ème journée - 4 mars 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 