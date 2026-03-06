Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 44ème journée - 6 mars 2026
Résultats de ce Vendredi 6 mars 2026 comptant pour la 44ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 06/03/2026 à 23:06
Tweeter
VENDREDI 6 MARS 2026
44ème JOURNEE
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Anglet
Rouen
2 - 3
(1-1 1-1 0-1)
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Angers
Briançon
4 - 2
(0-2 0-0 3-0)
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Chamonix
Grenoble
0 - 3
(0-0 0-1 0-2)
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Gap
Nice
4 - 1
(1-0 2-0 1-1)
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Amiens
Cergy-Pontoise
2 - 3
(0-0 0-3 2-0)
44
Vendredi 06/03/2026 - 20h30
Bordeaux
Marseille
4 - 3
(2-1 1-0 1-2)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception