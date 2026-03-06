 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 44ème journée - 6 mars 2026
 
Résultats de ce Vendredi 6 mars 2026 comptant pour la 44ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
VENDREDI 6 MARS 2026
44ème JOURNEE
 
 
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Anglet Rouen 2 - 3 (1-1 1-1 0-1)
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Angers Briançon 4 - 2 (0-2 0-0 3-0)
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Chamonix Grenoble 0 - 3 (0-0 0-1 0-2)
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Gap Nice 4 - 1 (1-0 2-0 1-1)
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Amiens Cergy-Pontoise 2 - 3 (0-0 0-3 2-0)
44 Vendredi 06/03/2026 - 20h30 Bordeaux Marseille 4 - 3 (2-1 1-0 1-2)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

