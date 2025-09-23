 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 4ème journée - 23 sept 2025
 
Résultats de ce Mardi 23 septembre de la 4ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2025 à 22:56
 

MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
4ème JOURNEE
 
      
 
4 Mardi 23/09/2025 - 20h30 Angers Rouen 6 - 3 (0-1 2-2 4-0)
4 Mardi 23/09/2025 - 20h05 Chamonix Bordeaux 4 - 1 (0-0 2-1 2-0)
4 Mardi 23/09/2025 - 20h15 Amiens Grenoble 2 - 6 (0-2 0-2 2-2)
4 Mardi 23/09/2025 - 20h30 Anglet Briançon 4 - 3 (1-2 3-1 0-0)
4 Mardi 23/09/2025 - 20h30 Marseille Cergy-Pontoise 5 - 3 (2-2 2-1 1-0)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 4ème journée - 23 sept 2025 - Ligue Magnus
 

SONDAGE
ANGERS vs ROUEN ! Quelle équipe sortira victorieuse de ce duel de la 4ème journée pour la première place du classement ?
 
ANGERS
ROUEN
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 