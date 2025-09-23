Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 4ème journée - 23 sept 2025
Résultats de ce Mardi 23 septembre de la 4ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 23/09/2025 à 22:56
MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
4ème JOURNEE
4
Mardi 23/09/2025 - 20h30
Angers
Rouen
6 - 3
(0-1 2-2 4-0)
4
Mardi 23/09/2025 - 20h05
Chamonix
Bordeaux
4 - 1
(0-0 2-1 2-0)
4
Mardi 23/09/2025 - 20h15
Amiens
Grenoble
2 - 6
(0-2 0-2 2-2)
4
Mardi 23/09/2025 - 20h30
Anglet
Briançon
4 - 3
(1-2 3-1 0-0)
4
Mardi 23/09/2025 - 20h30
Marseille
Cergy-Pontoise
5 - 3
(2-2 2-1 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
