Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 5ème journée - 26 sept 2025
 
Résultats de ce vendredi 26 septembre de la 5ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2025 à 22:23
 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025
5ème JOURNEE
 


      
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h00 Rouen Cergy-Pontoise 4 - 1 (0-1 2-0 2-0)
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h00 Nice Marseille 5 - 2 (1-0 4-1 0-1)
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h30 Briançon Gap 1 - 2 TaB (1-0 0-1 0-0 0-1)
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h00 Grenoble Anglet 6 - 1 (0-0 5-1 1-0)
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h15 Bordeaux Amiens 0 - 4 (0-0 0-3 0-1)
5 Vendredi 26/09/2025 - 20h30 Angers Chamonix 2 - 1 TaB (0-1 1-0 0-0 1-0)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 5ème journée - 26 sept 2025 - Ligue Magnus
 
 
