Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 5ème journée - 26 sept 2025
Résultats de ce vendredi 26 septembre de la 5ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 26/09/2025 à 22:23
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025
5ème JOURNEE
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h00
Rouen
Cergy-Pontoise
4 - 1
(0-1 2-0 2-0)
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h00
Nice
Marseille
5 - 2
(1-0 4-1 0-1)
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h30
Briançon
Gap
1 - 2
TaB
(1-0 0-1 0-0 0-1)
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h00
Grenoble
Anglet
6 - 1
(0-0 5-1 1-0)
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h15
Bordeaux
Amiens
0 - 4
(0-0 0-3 0-1)
5
Vendredi 26/09/2025 - 20h30
Angers
Chamonix
2 - 1
TaB
(0-1 1-0 0-0 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
