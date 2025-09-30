 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 6ème journée - 30 sept et 1er oct. 2025
 
Résultats de ce mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre de la 6ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 30/09/2025 à 22:55
 

MARDI 30 SEPTEMBRE et MERCREDI 1er OCTOBRE 2025
6ème JOURNEE
 


 
6 Mardi 30/09/2025 - 20h30 Chamonix Rouen 1 - 5 (1-0 0-2 0-3)
6 Mardi 30/09/2025 - 20h15 Amiens Angers 3 - 4 (0-1 2-1 1-2)
6 Mardi 30/09/2025 - 20h30 Anglet Bordeaux 1 - 5 (1-1 0-2 0-2)
6 Mardi 30/09/2025 - 20h00 Gap Grenoble 2 - 3 TB (0-0 2-0 0-2 0-1)
6 Mardi 30/09/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Nice 3 - 4 (0-1 3-2 0-1)
 
6 Mercredi 01/10/2025 - 20h15 Marseille Briançon 3 - 1 (1-0 0-0 2-1)

      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 6ème journée - 30 sept et 1er oct. 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 