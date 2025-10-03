Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 7ème journée - 03 oct. 2025
Résultats de ce vendredi 3 octobre de la 7ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 03/10/2025 à 21:55
VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
7ème JOURNEE
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h00
Rouen
Nice
4 - 3
TaB
(1-1 1-1 1-1 1-0)
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h00
Briançon
Cergy-Pontoise
1 - 0
(1-0 0-0 0-0)
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h15
Grenoble
Marseille
2 - 3
TaB
(1-1 0-0 1-1 0-1)
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h15
Bordeaux
Gap
1 - 4
(0-2 1-1 0-1)
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h30
Angers
Anglet
4 - 2
(1-0 1-1 2-1)
7
Vendredi 03/10/2025 - 20h05
Chamonix
Amiens
1 - 5
(0-0 1-2 0-3)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
