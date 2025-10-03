 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 7ème journée - 03 oct. 2025
 
Résultats de ce vendredi 3 octobre de la 7ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2025 à 21:55
 

VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
7ème JOURNEE
 


 
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h00 Rouen Nice 4 - 3 TaB (1-1 1-1 1-1 1-0)
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h00 Briançon Cergy-Pontoise 1 - 0 (1-0 0-0 0-0)
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h15 Grenoble Marseille 2 - 3 TaB (1-1 0-0 1-1 0-1)
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h15 Bordeaux Gap 1 - 4 (0-2 1-1 0-1)
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h30 Angers Anglet 4 - 2 (1-0 1-1 2-1)
7 Vendredi 03/10/2025 - 20h05 Chamonix Amiens 1 - 5 (0-0 1-2 0-3)

      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 7ème journée - 03 oct. 2025 - Ligue Magnus
 
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
