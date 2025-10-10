Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 8ème journée - Vendredi 10 octobre 2025
Résultats de ce vendredi, comptant pour la 8ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 10/10/2025 à 07:02
VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
8ème JOURNEE
8
Vendredi 10/10/2025 - 20:15
Amiens
Rouen
2 - 4
(0-1 0-0 2-3)
8
Vendredi 10/10/2025 - 20:30
Anglet
Chamonix
7 - 0
(3-0 2-0 2-0
8
Vendredi 10/10/2025 - 20h00
Gap
Angers
5 - 0
(2-0 2-0 1-0)
8
Vendredi 10/10/2025 - 20h15
Marseille
Bordeaux
5 - 2
(2-0 2-1 1-1)
8
Vendredi 10/10/2025 - 20:30
Cergy-Pontoise
Grenoble
2 - 3
TaB
(1-0 1-0 0-2 0-1)
8
Vendredi 10/10/2025 - 20h00
Nice
Briançon
5 - 2
(1-1 2-0 2-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
