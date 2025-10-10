 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 8ème journée - Vendredi 10 octobre 2025
 
Résultats de ce vendredi, comptant pour la 8ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Posté par Hockey Hebdo le 10/10/2025 à 07:02

                           

 

VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
8ème JOURNEE
 


 
8 Vendredi 10/10/2025 - 20:15 Amiens Rouen 2 - 4 (0-1 0-0 2-3)
8 Vendredi 10/10/2025 - 20:30 Anglet Chamonix 7 - 0 (3-0 2-0 2-0
8 Vendredi 10/10/2025 - 20h00 Gap Angers 5 - 0 (2-0 2-0 1-0)
8 Vendredi 10/10/2025 - 20h15 Marseille Bordeaux 5 - 2 (2-0 2-1 1-1)
8 Vendredi 10/10/2025 - 20:30 Cergy-Pontoise Grenoble 2 - 3 TaB (1-0 1-0 0-2 0-1)
8 Vendredi 10/10/2025 - 20h00 Nice Briançon 5 - 2 (1-1 2-0 2-1)

      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 8ème journée - Vendredi 10 octobre 2025 - Ligue Magnus
 
 
