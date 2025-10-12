Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 9ème journée - Dimanche 12 et lundi 13 octobre 2025
Résultats de ce dimanche 12 et du lundi 13, comptant pour la 9ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Media Sports Loisirs - FFHG
La redaction/cs
Posté par Hockey Hebdo
le 13/10/2025 à 22:34
DIMANCHE 12 et LUNDI 13 OCTOBRE 2025
9ème JOURNEE
9
Dimanche 12/10/2025 - 16:00
Rouen
Briançon
4 - 1
(1-1 2-0 1-0
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:15
Grenoble
Nice
5 - 1
(2-0 2-0 1-1)
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:35
Chamonix
Gap
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:00
Amiens
Anglet
2 - 0
(1-0 1-0 0-0)
9
Lundi 13/10/2025 - 20:15
Bordeaux
Cergy-Pontoise
4 - 1
(0-0 3-0 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
