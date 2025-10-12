 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 9ème journée - Dimanche 12 et lundi 13 octobre 2025
 
Résultats de ce dimanche 12 et du lundi 13, comptant pour la 9ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
DIMANCHE 12 et LUNDI 13 OCTOBRE 2025
9ème JOURNEE
 


 
9 Dimanche 12/10/2025 - 16:00 Rouen Briançon 4 - 1 (1-1 2-0 1-0
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:15 Grenoble Nice 5 - 1 (2-0 2-0 1-1)
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:35 Chamonix Gap 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:00 Amiens Anglet 2 - 0 (1-0 1-0 0-0)
 
9 Lundi 13/10/2025 - 20:15 Bordeaux Cergy-Pontoise 4 - 1 (0-0 3-0 1-1)

      
