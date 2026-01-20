 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 34ème Journée - 20-21 Janvier 2026
 
Résultats & programme de ce mardi 20 janvier 2026 comptant pour la 32ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2026 à 23:17

                           

 

 MARDI 20 JANVIER 2026
34ème JOURNEE
 
 
34 Mardi 20/01/2026 - 20h00 Rouen Chamonix 5 - 1 (0-0 3-1 2-0)
34 Mardi 20/01/2026 - 20h15 Grenoble Amiens 5 - 2 (1-0 1-2 3-0)
34 Mardi 20/01/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Gap 5 - 4 Prl (2-0 0-2 2-2 1-0)
34 Mardi 20/01/2026 - 20h30 Nice Bordeaux 5 - 4 TaB (1-1 3-3 0-0 1-0)
34 Mercredi 21/01/2026 - 19h00 Marseille Angers 0 - 0
   
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats & programme 34ème Journée - 20-21 Janvier 2026 - Ligue Magnus
 
 
