Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 34ème Journée - 20-21 Janvier 2026
Résultats & programme de ce mardi 20 janvier 2026 comptant pour la 32ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 20/01/2026 à 23:17
MARDI 20 JANVIER 2026
34ème JOURNEE
34
Mardi 20/01/2026 - 20h00
Rouen
Chamonix
5 - 1
(0-0 3-1 2-0)
34
Mardi 20/01/2026
- 20h15
Grenoble
Amiens
5 - 2
(1-0 1-2 3-0)
34
Mardi 20/01/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Gap
5 - 4
Prl
(2-0 0-2 2-2 1-0)
34
Mardi 20/01/2026 - 20h30
Nice
Bordeaux
5 - 4
TaB
(1-1 3-3 0-0 1-0)
34
Mercredi 21/01/2026 - 19h00
Marseille
Angers
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
