Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 6ème journée - 30 sept et 1er oct. 2025
Résultats & programme de ce mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre de la 6ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 30/09/2025 à 22:55
MARDI 30 SEPTEMBRE et MERCREDI 1er OCTOBRE 2025
6ème JOURNEE
6
Mardi 30/09/2025 - 20h30
Chamonix
Rouen
1 - 5
(1-0 0-2 0-3)
6
Mardi 30/09/2025 - 20h15
Amiens
Angers
3 - 4
(0-1 2-1 1-2)
6
Mardi 30/09/2025 - 20h30
Anglet
Bordeaux
1 - 5
(1-1 0-2 0-2)
6
Mardi 30/09/2025 - 20h00
Gap
Grenoble
2 - 3
TB
(0-0 2-0 0-2 0-1)
6
Mardi 30/09/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Nice
3 - 4
(0-1 3-2 0-1)
6
Mercredi 01/10/2025 - 20h15
Marseille
Briançon
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
