 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 9ème journée - Dimanche 12 et lundi 13 octobre 2025
 
Résultats & programme de ce dimanche 12 et du lundi 13, comptant pour la 9ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Media Sports Loisirs - FFHG La redaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 12/10/2025 à 20:47

                           

 

DIMANCHE 12 et LUNDI 13 OCTOBRE 2025
9ème JOURNEE
 


 
9 Dimanche 12/10/2025 - 16:00 Rouen Briançon 4 - 1 (1-1 2-0 1-0
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:15 Grenoble Nice 5 - 1 (2-0 2-0 1-1)
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:35 Chamonix Gap 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)
9 Dimanche 12/10/2025 - 18:00 Amiens Anglet 2 - 0 (1-0 1-0 0-0)
 
9 Lundi 13/10/2025 - 20:15 Bordeaux Cergy-Pontoise 0 - 0

      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats & programme 9ème journée - Dimanche 12 et lundi 13 octobre 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 