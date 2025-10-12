Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats & programme 9ème journée - Dimanche 12 et lundi 13 octobre 2025
Résultats & programme de ce dimanche 12 et du lundi 13, comptant pour la 9ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Media Sports Loisirs - FFHG
La redaction/cs
Posté par Hockey Hebdo
le 12/10/2025 à 20:47
DIMANCHE 12 et LUNDI 13 OCTOBRE 2025
9ème JOURNEE
9
Dimanche 12/10/2025 - 16:00
Rouen
Briançon
4 - 1
(1-1 2-0 1-0
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:15
Grenoble
Nice
5 - 1
(2-0 2-0 1-1)
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:35
Chamonix
Gap
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
9
Dimanche 12/10/2025 - 18:00
Amiens
Anglet
2 - 0
(1-0 1-0 0-0)
9
Lundi 13/10/2025 - 20:15
Bordeaux
Cergy-Pontoise
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
