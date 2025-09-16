Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - MAGNUS - Résultats 2ème journée - 16 sept /2025
Résultats de ce mardi 16 septembre de la 2ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 16/09/2025 à 23:12
Mardi 16 septembre 2025
2ème JOURNEE
2
Mardi 16/09/2025 - 20H15
Bordeaux
Rouen
2 - 4
(0-0 1-1 1-3)
2
Mardi 16/09/2025 - 20H30
Angers
Grenoble
6 - 3
(2-2 1-0 3-1)
2
Mardi 16/09/2025 - 20H30
Chamonix
Briançon
4 - 2
(4-1 0-1 0-0)
2
Mardi 16/09/2025 - 20H30
Anglet
Cergy-Pontoise
4 - 7
(1-2 2-2 1-3)
2
Mardi 16/09/2025 - 20H30
Gap
Marseille
1 - 4
(0-0 1-2 0-2)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
