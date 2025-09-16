 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - MAGNUS - Résultats 2ème journée - 16 sept /2025
 
Résultats de ce mardi 16 septembre de la 2ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
Mardi 16 septembre 2025
2 Mardi 16/09/2025 - 20H15 Bordeaux Rouen 2 - 4 (0-0 1-1 1-3)
2 Mardi 16/09/2025 - 20H30 Angers Grenoble 6 - 3 (2-2 1-0 3-1)
2 Mardi 16/09/2025 - 20H30 Chamonix Briançon 4 - 2 (4-1 0-1 0-0)
2 Mardi 16/09/2025 - 20H30 Anglet Cergy-Pontoise 4 - 7 (1-2 2-2 1-3)
2 Mardi 16/09/2025 - 20H30 Gap Marseille 1 - 4 (0-0 1-2 0-2)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
