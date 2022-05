Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: ZUG M3ISTER La formation de Suisse centrale s'octroie le troisième titre de son histoire et le second en deux saisons. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 01/05/2022 à 22:38 Tweeter

Après les EV Zug et les ZSC Lions se sont défiés pour le titre national. C'est le Eissport Verein qui se l'est offert en sept matchs. Cliquez sur le score des matchs qui vous souhaitez pour consulter les articles et/ou galeries photos !

LE EV ZUG A ÉCARTÉ LES ZSC LIONS DE SON DIXIÈME TITRE DE NATIONAL LEAGUE ET EST CHAMPION DE PREMIÈRE DIVISION POUR LA SECONDE FOIS, EN DEUX SAISONS.



MERCI DE NOUS AVOIR SUIVI DURANT CETTE SAISON 2021-2022 EN NATIONAL LEAGUE ET SWISS LEAGUE. RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ POUR DE NOUVELLES AVENTURES, EN HELVÉTIE.

Catarina de Freitas (archives) Finale des play-offs

National League 2021/2022 Score série 18.04 20.04 23.04 25.04 27.04 29.04 01.05 EV Zug

ZSC Lions 4

3 2

3 1

2 1

2 4

1 4

1 2

0 3

1

Classement à la fin de la saison régulière Après les pré-play-offs et les 1/4 de finales et les deux demi-finales , leet lesse sont défiés pour le titre national. C'est le Eissport Verein qui se l'est offert en sept matchs.Cliquez sur le score des matchs qui vous souhaitez pour consulter les articles et/ou galeries photos ! 1. EV Zug 1.923 pts/m

2. Fribourg-Gottéron 1.880 pts/m

3. ZSC Lions 1.846 pts/m

4. SCRJ Lakers 1.808 pts/m

5. HC Davos 1.725 pts/m

6. EHC Biel-Bienne 1.706 pts/m

---------------------------------------

7. Lausanne HC 1.706 pts/m

8. Genève-Servette HC 1.692 pts/m

9. HC Lugano 1.462 pts/m

10. HC Ambrì-Piotta 1.269 pts/m

---------------------------------------

11. SC Bern 1.235 pts/m

12. SCL Tigers 0.700 pts/m

13. HC Ajoie 0.510 pts/m



La finale de Swiss League, entre le EHC Kloten et le EHC Olten est à retrouver La finale de Swiss League, entre leet leest à retrouver ici













