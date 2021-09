Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League PRESENTATION NATIONAL LEAGUE 21/22 Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret & Cédric Martin le 02/09/2021 à 11:00 Tweeter Voici les présentations des clubs de National League pour la saison 2021/2022 !

L'établissement d'un classement pour cette saison a été particulièrement difficile, en raison de l'homogénéité du championnat. Selon votre rédaction suisse, le EV Zug, les ZSC Lions, Lugano et Lausanne ont une place pratiquement assurée dans le Top 4. En fond de classement, le nouveau venu, HC Ajoie devrait terminer sa saison en mars 2022, en compagnie d'Ambrì-Piotta et Rapperswil-Jona.



De même que pour la saison 20-21, les pré-play-offs sont de vigueur pour cette nouvelle campagne. Ainsi, à la fin du championnat régulier (54 matchs réguliers), les places 1-6 sont assurées de participer aux séries éliminatoires et les places 7-10 (4 équipes) joueront un tour de pré-play-offs (allers-retours entre chaque équipe). Aussi, les places 11-12-13 auront terminé leur campagne. Cette formule continue de s'appliquer en Swiss League.



Plusieurs adaptations seront mises en place au niveau du règlement appliqué par les officiels des ligues professionnelles, déjà en vigueur durant les matchs amicaux. En effet, les changements ci-dessous s'appliquent dans le cadre d'une adaptation du règlement de l'IIHF, par rapport au règlement de la LNH. L'objectif est d'harmoniser les règles du hockey sur glace dans le monde entier et de garantir l'uniformité.



La principale nouveauté de cette saison est la mise en place d'une zone trapézoïdale derrière la cage du gardien. Cette "Goalkeeper Restricted Area" est la seule zone derrière le but où le dernier rempart pourra intervenir. Si cela n'est pas respecté, une pénalité pour retarder le jeu sera sifflée. Aussi, le portier pourra jouer avec une crosse cassée, ce qui n'était pas autorisé jusqu'ici. Les conditions d'un coach's challenge (instauré en 2016, interruptions de jeu manquées dans la zone d'attaque (passe avec la main, crosse haute, par exemple).



Désormais, les charges incorrectes, charges contre la bande, coups de coude, accrocher un adversaire, faire trébucher son adversaire et obstructions sur le gardien peuvent être sanctionnées de 5 minutes de pénalités sans expulsion automatique. En phase offensive, la ligne bleue est désormais considérée comme une zone tridimensionnelle s'étendant vers le haut. Si le patin d'un joueur attaquant est en l'air au-dessus de la ligne bleue, il n'est plus considéré comme hors-jeu.



1. Zug 2. ZSC Lions 3. Lugano 4. Lausanne 5. Fribourg 6. Bienne 7. Davos 8. Bern 9. Genève 10. Rapperswil 11. Langnau 12. Ambri 13. Ajoie







