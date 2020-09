Suisse - National League : Ambrì-Piotta (HC Ambrì-Piotta) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation d'Ambri-Piotta Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons à Ambrì-Piotta Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 28/09/2020 à 09:30 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Michael Fora aura fort à faire pour assurer l'arrière-garde léventine Après le rival cantonal Lugano hier, nous nous intéressons ce soir au HC Ambrì-Piotta, l'irréductible club alpin basé entre deux hameaux d'une vallée au nord du Tessin, qui résiste encore et toujours dans le monde du hockey sur glace moderne et professionnel.



Après s’être hissé en play-off lors de la saison 18-19 pour la deuxième fois en 13 ans après 13-14, Ambrì-Piotta est retombé au dixième rang la saison dernière. Malgré un bon début de saison, l’équipe de Luca Cereda semblait toujours avoir le même esprit mais sans sa star Dominik Kubalik, parti aux Blackhawks de Chicago (où il a par ailleurs fait excellente impression pour sa première saison, récoltant 48 points en saison régulière). Pour reconnaître le succès, Ambrì-Piotta a besoin de dénicher d’autres pépites et il se pourrait bien que les dirigeants tessinois en aient trouvé une ! La nouvelle star de l’équipe a un profil assez similaire à celui du fantastique Tchèque. Il s’agit du Finlandais Julius Nättinen (23 ans), auteur de 33 buts et 55 points la saison dernière en Liiga avec le JYP ! Après s’être hissé en play-off lors de la saison 18-19 pour la deuxième fois en 13 ans après 13-14, Ambrì-Piotta est retombé au dixième rang la saison dernière. Jiri Novotny (37 ans). Lent mais doté d'une intelligence de jeu diabolique, il pourrait bien mettre tout son expérience aux services de Julius Nättinen et devenir le meilleur centre possible pour lui. Longtemps blessé l'an passé (8 matchs seulement), l'ancien centre des Blue Jackets de Columbus a souvent été sélectionné en équipe nationale tchèque et, depuis son arrivée en 2018, est déjà devenu un joueur culte pour les fans biancoblù. L'autre joueur d'impact à Ambrì-Piotta, c'est bien entendu le routinier canadien Matt D'Agostini (33 ans), qui a marqué 20 buts la saison passée. Arrivé en Suisse en 14-15 et à Ambrì depuis 16-17, l'ancien ailier des Canadiens de Montréal possède une grande expérience acquise en 328 matchs de NHL et 6 saisons en Suisse, dont le championnat n'a plus aucun secret pour lui. Brian Flynn (32 ans). Au niveau suisse, le retour au Tessin de l'ailier Daniele Grassi (27 ans) est un joli coup, lui qui peut viser 15 buts sans souci. Avec Marco Müller (26 ans) et Dominic Zwerger (24 ans), l'attaque léventine a nettement plus d'arguments que celles de Langnau et Rapperswil-Jona

Même si Ambrì-Piotta avait la meilleure défense des quatre équipes ayant terminé la saison sous la barre, c'est plutôt devant que l'équipe est séduisante cette saison. On signalera encore la présence d'un autre ancien des Canadiens de Montréal, l'Américain Benjamin Conz (29 ans) est toujours là. Mais Daniel Manzato parti à Genève-Servette, il partagera cette fois-ci la cage avec Damiano Ciaccio (31 ans), débarqué cet été des Langnau Tigers. Ce duo n'est peut-être pas le meilleur de la ligue, mais contrairement à plusieurs équipes, Ambrì-Piotta a un vrai duo équilibré avec deux portiers capables d'assumer le rôle de titulaire. Un vrai plus dans l'optique d'une lutte pour les play-off dont l'équipe de Luca Cereda ne devrait pas être écartée aussi vite que certains veulent bien le penser.

Du côté de l'arrière-garde, le club cher au sénateur tessinois Filippo Lombardi ne semble pas donner toutes les garanties. Avec le départ de Nick Plastino, Ambrì-Piotta n'alignera aucun import, du moins pour l'instant. Vu l'absence de relégation cette année, on peut supposer que le club ne fera pas de dépenses folles sauf s'il devait être à la lutte pour un top-6 assez longtemps, ce qui semble peu probable. Le meilleur élément de cette défense sera donc l'international suisse Michael Fora (24 ans), le véritable patron. Le dinosaure Michaël Ngoy (38 ans) est toujours fidèle au poste, pour ce qui sera sa vingtième saison dans l'élite. Son immense expérience ne sera vraiment pas de trop pour encadrer les nombreux jeunes joueurs qui composent cette défense. Peut-être le plus prometteur d'entre eux, Rocco Pezzullo (19 ans), sera à surveiller de près, lui qui avait déjà fait quelques apparitions remarquées la saison passée. Le dinosaure(38 ans) est toujours fidèle au poste, pour ce qui sera sa vingtième saison dans l’élite. Son immense expérience ne sera vraiment pas de trop pour encadrer les nombreux jeunes joueurs qui composent cette défense. Peut-être le plus prometteur d’entre eux,(19 ans), sera à surveiller de près, lui qui avait déjà fait quelques apparitions remarquées la saison passée. Avec cette jeune équipe au potentiel offensif non négligeable, le coaching moderne du grand motivateur Luca Cereda (39 ans seulement), Ambrì-Piotta ne devrait pas être largué, du moins pas tout de suite. Sur le papier, l’équipe est largement supérieure à Rapperswil-Jona et même Langnau, grâce à un quatuor d’imports qui n’a pas grand-chose à envier aux autres équipes du vente-mou du classement. Dernière promotion 1985 Participation aux play-off 20 fois Taux de participation aux play-off 59% Titres dans l'ère play-off aucun, jamais devenu champion Finale de play-off perdue 1999 Patinoire Valascia: 6'500 places Arrivées Damiano Ciaccio (Langnau), Daniele Grassi (Bern), Julius Nättinen (JYP),

Cedric Hächler (Rapperswil), Stanislav Horansky (Olten/SL), Zaccheo Dotti

(Ajoie/SL), Josselin Dufey (Notre Dame Houngs Midget AAA) Départs Nick Plastino (Bolzano/EBEL), Julian Payr (Rapperswil), Robert Sabolic (?),

Igor Jelovac (Rapperswil), Daniel Manzato (Servette), Fabio Hofer (Bienne),

Misha Moor (Thurgau/SL), Max Gerlach (Innsbrucker Haie) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











