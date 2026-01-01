Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Et de deux Le Dynamo double la mise dans la finale Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2026 à 20:19 Tweeter



Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 4-2 (2-0)



hcdynamo.cz Červenka avec trois points mène le Dynamo à sa 2e victoire

Le Dynamo vainqueur hier d'un serré premier match espère doubler la mise à domicile. Třinec veut tout faire pour égaliser la série et ainsi récupérer l'avantage de la glace.

Le Dynamo démarre fort la rencontre et presse d'entrée, sa première ligne fait vite la différence. Červenka dans l'angle remet à l'intérieur du slot pour Sedlák dont la reprise parfaite nettoie la lucarne (1-0).

Les chevaux tentent encore bien de se porter en avant mais très vite se font dominer et Třinec à l'offensive pousse pour revenir au score. La défense locale est encore coupable de quelques égarrements dangereux mais Will comme à son habitude maintient la porte fermée avec des arrêts tout en confiance. Les défenseurs dégagent bien les rebonds pour éviter un deuxième lancer. Les tentatives des métallurgistes se multiplient mais sans aucun succès. En fin de tiers, Pardubice respire mieux et lance de bon contres. Kelemen seul face à l'angle ouvert à un palet haut il tente de le reprendre au vol, sans succès. Ludvig seul dans l'axe bute contre Kacetl.

Le deuxième tiers voit le Dynamo à l'offensive qui récupère le premier powerplay de la partie. Le palet tourne très longuement et finalement dans les dernières secondes, Kondelík au premier poteau feinte le revers mais dévie au deuxième vers Červenka dans son bureau, sa reprise sous la barre fait hurler le public (2-0).

Plus à l'aise avec son avance Pardubice retombe pourtant dans tous ses travers, et sa défense commet erreurs sur erreurs que les Oceláři exploitent mais ils se heurtent à Will pendant un temps. Une relance catastrophique de la défense locale permet à Sikora de faire une intelligente passe en retrait qui prend à revers l'arrière-garde dynamiste, Růžička se retrouve seul lancé face au but et gagne son duel (2-1).

Les locaux continuent les approximations et les cadeaux à leur adversaire qui peine à en profiter même s'ils restent à l'offensive. En fin de période les frères silésiens se jouent encore une fois de la défense locale qui laissent des boulevards de tous côtés. Michal Kovařčík dans le coin retrouve Ondřej Kovařčík dans le slot sans marquage, sa reprise instinctive permet aux dragons d'égaliser (2-2).

Pardubice sonné manque même d'encaisser encore dans les derniers instants. Rien n'est fait mais il faudra que les locaux se réveillent au dernier et resserrent enfin les rangs.

La dernière période démarre de même facture, les locaux font des erreurs mais les aciéristes n'en profitent pas vraiment. Le Dynamo contre vite et bien, Červenka entre en zone remet dans l'axe pour Ludvig qui le ressert, Červenka fusille Kacetl qui s'est replacé mais a laissé un trou entre ses pads (3-2).

Les Oceláři sont pénalisés mais le powerplay ne met pas fin au suspense. Le jeu s'équilibre un peu mais les dragons qui doivent revenir poussent sans succès. Le temps file, comme la veille Třinec sort le gardien. Les chevaux parviennent à contrer, Tourigny touche le filet extérieur mais finalement Sobotka de loin trouve le fond des filets et assure la deuxième victoire des siens (4-2).

Les dernières secondes sont houleuses, Žabka le coach de Le Dynamo vainqueur hier d'un serré premier match espère doubler la mise à domicile. Třinec veut tout faire pour égaliser la série et ainsi récupérer l'avantage de la glace.Le Dynamo démarre fort la rencontre et presse d'entrée, sa première ligne fait vite la différence.dans l'angle remet à l'intérieur du slot pourdont la reprise parfaite nettoie la lucarneLes chevaux tentent encore bien de se porter en avant mais très vite se font dominer et Třinec à l'offensive pousse pour revenir au score. La défense locale est encore coupable de quelques égarrements dangereux maiscomme à son habitude maintient la porte fermée avec des arrêts tout en confiance. Les défenseurs dégagent bien les rebonds pour éviter un deuxième lancer. Les tentatives des métallurgistes se multiplient mais sans aucun succès. En fin de tiers, Pardubice respire mieux et lance de bon contres.seul face à l'angle ouvert à un palet haut il tente de le reprendre au vol, sans succès.seul dans l'axe bute contreLe deuxième tiers voit le Dynamo à l'offensive qui récupère le premier powerplay de la partie. Le palet tourne très longuement et finalement dans les dernières secondes,au premier poteau feinte le revers mais dévie au deuxième versdans son bureau, sa reprise sous la barre fait hurler le publicPlus à l'aise avec son avance Pardubice retombe pourtant dans tous ses travers, et sa défense commet erreurs sur erreurs que les Oceláři exploitent mais ils se heurtent àpendant un temps. Une relance catastrophique de la défense locale permet àde faire une intelligente passe en retrait qui prend à revers l'arrière-garde dynamiste,se retrouve seul lancé face au but et gagne son duelLes locaux continuent les approximations et les cadeaux à leur adversaire qui peine à en profiter même s'ils restent à l'offensive. En fin de période les frères silésiens se jouent encore une fois de la défense locale qui laissent des boulevards de tous côtés.dans le coin retrouvedans le slot sans marquage, sa reprise instinctive permet aux dragons d'égaliserPardubice sonné manque même d'encaisser encore dans les derniers instants. Rien n'est fait mais il faudra que les locaux se réveillent au dernier et resserrent enfin les rangs.La dernière période démarre de même facture, les locaux font des erreurs mais les aciéristes n'en profitent pas vraiment. Le Dynamo contre vite et bien,entre en zone remet dans l'axe pourqui le ressert,fusillequi s'est replacé mais a laissé un trou entre ses padsLes Oceláři sont pénalisés mais le powerplay ne met pas fin au suspense. Le jeu s'équilibre un peu mais les dragons qui doivent revenir poussent sans succès. Le temps file, comme la veille Třinec sort le gardien. Les chevaux parviennent à contrer,touche le filet extérieur mais finalementde loin trouve le fond des filets et assure la deuxième victoire des siensLes dernières secondes sont houleuses,le coach de Třinec se dispute avec des supporters derrière son banc. Poulíček se bat avec Sikora. Le joueur silésien sort en sang. Les deux joueurs écopent de cinq minutes.

Le Dynamo double la mise et se déplacera donc en confiance à Třinec mercredi et jeudi pour les deux prochaines rencontres de la finale. Les Oceláři sont déjà en difficultés dans cette série et devront être impériaux à domicile pour revenir.

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...