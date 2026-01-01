Litvínovqui avait peiné aux deux premiers matchs a surclassé le Dukla pourtant devant ses partisans. L'écart est net et avec 3-0 dans le barrage, les pétrochimistes sont quasiment sauvés tandis que Jihlava semble se diriger vers une deuxième désillusion consécutive. David Kaše ne tarde pas à ouvrir le score en emportant la défense locale. Profitant d'un powerplay au deuxième tiers, Harkabus égalise. Joie de très courte durée pour le public puisqu'à peine une minute plus tard, Hännikäinen remet les pétrochimistes devant. Sous pression Jihlava réalise une faute et Koblasa creuse l'avance visiteuse. Au dernier tiers, avec deux buts inscrits en trente secondes par SukeÄ¾ et Gut la messe est dite.
Le Dukla est dos au mur, il doit à tout prix l'emporter demain devant ses partisans sous peine de voir sa saison s'arrêter là. Même en cas de succès, il paraît désormais quasi impossible de renverser la série aux vues de l'écart entre les deux équipes.