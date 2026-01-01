TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Une classe d'Ã©cart LitvÃ­nov surclasse le match 3 et se retrouve presque sauvÃ© Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2026 à 22:14 Tweeter

Verva Litvínov : 1-5 (0-3)



Photographe : Martin DomanskÃ½ pour hcdukla.cz LitvÃ­nov Ã©crase Jihlava au match 3

Litvínov qui avait peiné aux deux premiers matchs a surclassé le Dukla pourtant devant ses partisans. L'écart est net et avec 3-0 dans le barrage, les pétrochimistes sont quasiment sauvés tandis que Jihlava semble se diriger vers une deuxième désillusion consécutive.

David Kaše ne tarde pas à ouvrir le score en emportant la défense locale. Profitant d'un powerplay au deuxième tiers, Harkabus égalise. Joie de très courte durée pour le public puisqu'à peine une minute plus tard, Hännikäinen remet les pétrochimistes devant. Sous pression Jihlava réalise une faute et Koblasa creuse l'avance visiteuse. Au dernier tiers, avec deux buts inscrits en trente secondes par SukeÄ¾ et Gut la messe est dite.

Le Dukla est dos au mur, il doit à tout prix l'emporter demain devant ses partisans sous peine de voir sa saison s'arrêter là. Même en cas de succès, il paraît désormais quasi impossible de renverser la série aux vues de l'écart entre les deux équipes. Dukla Jihlava -: 1-5 (0-3)qui avait peiné aux deux premiers matchs a surclassé le Dukla pourtant devant ses partisans. L'écart est net et avec 3-0 dans le barrage, les pétrochimistes sont quasiment sauvés tandis que Jihlava semble se diriger vers une deuxième désillusion consécutive.ne tarde pas à ouvrir le score en emportant la défense locale. Profitant d'un powerplay au deuxième tiers,égalise. Joie de très courte durée pour le public puisqu'à peine une minute plus tard,remet les pétrochimistes devant. Sous pression Jihlava réalise une faute etcreuse l'avance visiteuse. Au dernier tiers, avec deux buts inscrits en trente secondes paretla messe est dite.Le Dukla est dos au mur, il doit à tout prix l'emporter demain devant ses partisans sous peine de voir sa saison s'arrêter là. Même en cas de succès, il paraît désormais quasi impossible de renverser la série aux vues de l'écart entre les deux équipes. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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