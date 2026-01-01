Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Soir de premiÃ¨res TÅ™inec remporte son premier match en prolongation aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© menÃ© 4-1 et Jihlava gagne son premier match du barrage Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2026 à 22:10 Tweeter

Dukla Jihlava - Verva Litvínov : 4-2 (1-3)

OceláÅ™i TÅ™inec - Dynamo Pardubice : 5-4 ap (1-2)



Photographe : Martin DomanskÃ½ pour hcdukla.cz Premier succÃ¨s du barrage pour le Dukla Jihlava

Le Dukla dos au mur dans le barrage devait l'emporter dans ce quatrième match sous peine de voir ses rêves d'élite s'envoler face à Litvínov. Les visiteurs sont pénalisés d'entrée et Lhoták ouvre le score. Le premier tiers est plutôt dans les crosses de Jihlava et Jiránek double la mise dans les dernières secondes de la période. Le tiers médiant ne voit pas de but malgré une domination complète du jeu par Litvínov. Beran en état de grâce préserve la virginité de sa cage. Dès la reprise Kupryanov marque déjà le troisième but. Alors que la fin de la partie s'approche, PištÄ›k et BaláÅ¾ marquent en l'espace d'une minute réduisant à un l'avance locale. Les pétrochimistes poussent de toutes leurs forces, sans succès. ÄŒachotský conclu dans la cage vide pour délivrer toute l'arena. Premier succès du Dukla dans le barrage qui évite le balayage comme l'année dernière et se déplacera de nouveau à Litvínov avec l'espoir d'accrocher encore un succès.



Photographe : LukÃ¡Å¡ Filipec pour hcocelari.cz NestraÅ¡il et TÅ™inec remportent un 1er succÃ¨s renversant

TÅ™inec avait perdu les deux premiers matchs à l'extérieur et a réussi à débloquer son compteur dans cette finale à domicile contre Pardubice. Pourtant la partie était bien mal engagée mais les efforts des dragons ont cette fois payé face aux cadeaux défensifs incroyables à un tel niveau pour les visiteurs. Une excellente déviation de Kondelík permet au Dynamo d'ouvrir rapidement le score mais il se fait rejoindre en infériorité sur un lancer parfait de Nestrašil. Mais les chevaux resserrent les rangs et Sedlák leur redonne l'avantage au quart d'heure de jeu. Dès la reprise du deuxième tiers, un coup de fusil à la bleue de ÄŒerešÅˆák double la mise. Ludvig porte même le score à 4-1. Le Dynamo se relâche bien dangereusement et les OceláÅ™i se rapproche en faisant fructifier un powerplay. Le dernier tiers voit les locaux dominer sans partage le jeu. Ils rapprochent logiquement le score et la défense visiteuse cède une fois encore et Nestrašil égalise à moins de deux minutes de la fin de partie. Quel retour d'un côté, quel lâchage de l'autre.

Il faut disputer une prolongation et logiquement, les métallurgistes sont plus motivés et pressent. Will continue de tenir bon. ÄŒervenka face à l'angle ouvert lance, Kacetl bondit et capte de la mitaine pour un arrêt de toute beauté. Après un quart d'heure de jeu, TÅ™inec complète le come-back sur une nouvelle erreur incroyable de la défense de Pardubice. DaÅˆo est laissé absolument seul dans le slot devant la cage, Adámek le sert et il peut reprendre pour délivrer l'arena folle de joie après un tel retour ! Prochain match dès demain, les OceláÅ™i toujours à domicile espéreront égaliser. Pardubice devra vraiment se reprendre pour ne pas se faire rejoindre. - Verva Litvínov : 4-2 (1-3)- Dynamo Pardubice : 5-4 ap (1-2)Ledos au mur dans le barrage devait l'emporter dans ce quatrième match sous peine de voir ses rêves d'élite s'envoler face à. Les visiteurs sont pénalisés d'entrée etouvre le score. Le premier tiers est plutôt dans les crosses de Jihlava etdouble la mise dans les dernières secondes de la période. Le tiers médiant ne voit pas de but malgré une domination complète du jeu par Litvínov.en état de grâce préserve la virginité de sa cage. Dès la reprisemarque déjà le troisième but. Alors que la fin de la partie s'approche,etmarquent en l'espace d'une minute réduisant à un l'avance locale. Les pétrochimistes poussent de toutes leurs forces, sans succès.conclu dans la cage vide pour délivrer toute l'arena. Premier succès du Dukla dans le barrage qui évite le balayage comme l'année dernière et se déplacera de nouveau à Litvínov avec l'espoir d'accrocher encore un succès.avait perdu les deux premiers matchs à l'extérieur et a réussi à débloquer son compteur dans cette finale à domicile contre. Pourtant la partie était bien mal engagée mais les efforts des dragons ont cette fois payé face aux cadeaux défensifs incroyables à un tel niveau pour les visiteurs. Une excellente déviation depermet au Dynamo d'ouvrir rapidement le score mais il se fait rejoindre en infériorité sur un lancer parfait de. Mais les chevaux resserrent les rangs etleur redonne l'avantage au quart d'heure de jeu. Dès la reprise du deuxième tiers, un coup de fusil à la bleue dedouble la mise.porte même le score à 4-1. Le Dynamo se relâche bien dangereusement et les OceláÅ™i se rapproche en faisant fructifier un powerplay. Le dernier tiers voit les locaux dominer sans partage le jeu. Ils rapprochent logiquement le score et la défense visiteuse cède une fois encore etégalise à moins de deux minutes de la fin de partie. Quel retour d'un côté, quel lâchage de l'autre.Il faut disputer une prolongation et logiquement, les métallurgistes sont plus motivés et pressent.continue de tenir bon.face à l'angle ouvert lance,bondit et capte de la mitaine pour un arrêt de toute beauté. Après un quart d'heure de jeu, TÅ™inec complète le come-back sur une nouvelle erreur incroyable de la défense de Pardubice.est laissé absolument seul dans le slot devant la cage,le sert et il peut reprendre pour délivrer l'arena folle de joie après un tel retour ! Prochain match dès demain, les OceláÅ™i toujours à domicile espéreront égaliser. Pardubice devra vraiment se reprendre pour ne pas se faire rejoindre. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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