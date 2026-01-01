



Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 3-2 (1-0)



Verva Litvínov - Dukla Jihlava : 3-1 (2-0)



hcdynamo.cz Le Dynamo remporte le 1er match de la finale

La grande finale est enfin là, c'est la même affiche qu'en 2024 entre le Dynamo et les Oceláři. Cette fois là c'étaient les Silésiens qui l'avaient emportés en sept matchs maintenant tout est différent. Le premier match à Pardubice nous donnera des premières indications de cette série, dans la saison régulière chaque équipe a gagné deux matchs de la quadruple confrontation.

Les locaux démarrent bien mais sont maladroits dans le dernier geste, puis ils commettent des erreurs donnant de dangereuses occasions aux dragons mais Will toujours très solide tient bon. Une faute est sifflée contre Pardubice mais son killing play particulièrement efficace, ne concède aucun tir et lance même de dangereux contres sur la cage silésienne. Le Dynamo repart et reprend la domination du jeu, Třinec plie et profite des lancers non cadrés pour s'en sortir. Gazda emporte tout le monde sur le côté gauche, Mazanec est au sol un immense espace est ouvert mais il vient glisser sous le gardien. Une faute tombe sur les visiteurs sur l'action. Le powerplay local n'est guère plus tranchant que celui de son adversaire. Kaut dans le slot lance bien mais il manque le cadre. En fin de période, les aciéristes se montrent très incisifs sans succès. Les locaux ont un rapide powerplay au début du tiers mais ne l'utilise pas. Les Oceláři se montrent dangereux et pressent mais la porte reste fermée. Sur une bonne offensive, le Dynamo ouvre le score. Tourigny lance de la bleue, Mazanec repousse, Mandát propulse le rebond au fond. Joie de courte durée, sur un contre, Flynn dans le coin tente de mettre dans le slot, le palet est dévié par le défenseur local, repart vers la cage, touche Will rebondit contre le poteau, revient sur la crosse du gardien, roule dans son dos et tombe derrière la ligne, un but gag pour une égalisation immédiate. - Dukla Jihlava : 3-1 (2-0)La grande finale est enfin là, c'est la même affiche qu'en 2024 entre le Dynamo et les Oceláři. Cette fois là c'étaient les Silésiens qui l'avaient emportés en sept matchs maintenant tout est différent. Le premier match à Pardubice nous donnera des premières indications de cette série, dans la saison régulière chaque équipe a gagné deux matchs de la quadruple confrontation.Les locaux démarrent bien mais sont maladroits dans le dernier geste, puis ils commettent des erreurs donnant de dangereuses occasions aux dragons mais Will toujours très solide tient bon. Une faute est sifflée contre Pardubice mais son killing play particulièrement efficace, ne concède aucun tir et lance même de dangereux contres sur la cage silésienne. Le Dynamo repart et reprend la domination du jeu, Třinec plie et profite des lancers non cadrés pour s'en sortir.emporte tout le monde sur le côté gauche,est au sol un immense espace est ouvert mais il vient glisser sous le gardien. Une faute tombe sur les visiteurs sur l'action. Le powerplay local n'est guère plus tranchant que celui de son adversaire.dans le slot lance bien mais il manque le cadre. En fin de période, les aciéristes se montrent très incisifs sans succès. Les locaux ont un rapide powerplay au début du tiers mais ne l'utilise pas. Les Oceláři se montrent dangereux et pressent mais la porte reste fermée. Sur une bonne offensive, le Dynamo ouvre le score.lance de la bleue,repousse,propulse le rebond au fond. Joie de courte durée, sur un contre,dans le coin tente de mettre dans le slot, le palet est dévié par le défenseur local, repart vers la cage, toucherebondit contre le poteau, revient sur la crosse du gardien, roule dans son dos et tombe derrière la ligne, un but gag pour une égalisation immédiate. Třinec reste dangereux et bénéficie d'un jeu de puissance que les dragons ne parviennent pas à faire fructifier. Le Dynamo contre dès le retour à cinq mais perd lamentablement le palet à la bleue, Nestrašil contre face à Tourigny, il dévie vers Ondřej Kovařčík seul sans vis à vis puisque l'autre défenseur est complètement hors du sens du jeu, le canadien se retourne pour se jetter mais la reprise parfaite troue les filets. Une avance logique dans un tiers dominé.

Pardubice revient fort au dernier tiers. Il faut combler le retard, les visiteurs tentent de jouer leur stratégie fermée mais cela ne va pas marcher. Ludvig dans l'axe slape puissamment, Mazanec repousse au second poteau, Červenka reprend victorieusement sous la barre et égalise dans une immense clameur. Les chevaux repartent au feu, une intense bagarre a lieu le long de la bande, Mandát extrait la rondelle et la glisse dans l'axe où il ne reste que Smejkal, quatre dragons sont le long de la bande, il fonce au but et fusille Mazanec pour renverser le match en l'espace de 11 secondes ! Les visiteurs sont en plus pénalisés, mais rien ne bouge. Třinec cherche à revenir au score mais sans succès, même en powerplay la porte reste close, Will s'offre deux énormes arrêts pendant l'infériorité. En fin de match, Pardubice a une nouvelle suppériorité mais une fois encore n'est pas tranchant. Les Oceláři sortent leur gardien mais la messe est dite. Première victoire pour le Dynamo dans cette finale, match 2 demain.



Dans le deuxième match du barrage, Litvínov a été plus à l'aise pour se défaire une seconde fois du Dukla. Le match a été haché d'inombrables fautes et c'est d'ailleurs sur un powerplay que Hlava ouvre le score. Dès la première minute de jeu de la période médiane, Burkov égalise. Mais les visiteurs commettent une double faute fatale, Sukeľ redonne logiquement l'avantage aux siens. Les pénalités pleuvent mais le score ne bouge pas. David Kaše creuse l'écart. Le Dukla force au dernier tiers mais ne parvient pas à réduire l'écart. Avec une double avance, les pétrochimistes se déplacent mardi et mercredi à Jihlava sans pression.