REP. TCHEQUE SUISSE | DANEMARK | FINLANDE | SUEDE | SLOVAQUIE | LETTONIE | SUIVI DES CLASSEMENTS PAR GROUPE - Tour préliminaire GROUPE A MJ Pts 1 Canada 2 Etats-Unis 3 Allemagne 4 Chine GROUPE B MJ Pts 1 A.O. de Russie 2 Rép. tchèque 3 Suisse 4 Danemark GROUPE C MJ Pts 1 Finlande 2 Suède 3 Slovaquie 4 Lettonie PROGRAMME ET RESULTATS Tour Préliminaire Mercredi

9 février 09:40 (16:40) A.O. de Russie Suisse 0 - 0 14:10 (21:10) Rép. tchèque Danemark 0 - 0 Jeudi

10 février 05:10 (12:10) Suède Lettonie 0 - 0 09:40 (16:40) Finlande Slovaquie 0 - 0 14:10 (21:10) Etats-Unis Chine 0 - 0 14:10 (21:10) Canada Allemagne 0 - 0 Vendedi

11 février 05:10 (12:10) Danemark A.O. de Russie 0 - 0 09:40 (16:40) Rép. tchèque Suisse 0 - 0 09:40 (16:40) Suède Slovaquie 0 - 0 14:10 (21:10) Lettonie Finlande 0 - 0 Samedi

12 février 05:10 (12:10) Canada Etats-Unis 0 - 0 09:40 (16:40) Allemagne Chine 0 - 0 14:10 (21:10) A.O. de Russie Rép. tchèque 0 - 0 14:10 (21:10) Suisse Danemark 0 - 0 Dimanche

13 février 05:10 (12:10) Slovaquie Lettonie 0 - 0 09:40 (16:40) Finlande 0 - 0 14:10 (21:10) Chine 0 - 0 14:10 (21:10) Etats-Unis Allemagne 0 - 0 QUALIFICATIONS AUX PHASES FINALES Mardi

15 février 05:10 (12:10) Qualif. 1 Qualif. 1 0 - 0 05:10 (12:10) Qualif. 2 Qualif. 2 0 - 0 09:40 (16:40) Qualif. 3 Qualif. 3 0 - 0 14:10 (21:10) Qualif. 4 Qualif. 4 0 - 0 QUARTS DE FINALE Mercredi

16 février 05:10 (12:10) QF1 QF1 0 - 0 07:00 (14:00) QF2 QF2 0 - 0 09:40 (16:40) QF3 QF3 0 - 0 14:30 (21:30) QF4 QF4 0 - 0 DEMI-FINALE Vendredi

18 février 05:10 (12:10) SF1 SF1 0 - 0 14:10 (21:10) SF2 SF2 0 - 0 Match pour la médaille de bronze Match pour la médaille de bronze Samedi

19 février 14:10 (21:10) Finale bronze Finale bronze 0 - 0 FINALE FINALE Dimanche

20 février 05:10 (12:10) Finale Gold Finalde Gold 0 - 0

