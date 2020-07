Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - La préparation des Romands Les clubs romands professionnels Genève-Servette, Fribourg-Gottéron, Lausanne HC, HC Bienne, HC Ajoie, HC La Chaux-de-Fonds et HC Sierre ont programmé, tout ou parti, leurs matchs de pré-saison. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 09/07/2020 à 14:10 Tweeter Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer par mail : redaction@hockeyhebdo.ch. Julien Druvent (archives) Fribourg revient à Yverdon, cette année AOUT 2020 Listing des tournois

Hockeyades 2020 - Le Sentier : Genève-Servette / Ajoie / HCV Martigny / Vallée de Joux / Bern / Grenoble / Sierre / Fribourg-Gottéron - du 18 au 22 août 2020 Genève-Servette / Ajoie / HCV Martigny / Vallée de Joux / Bern / Grenoble / Sierre / Fribourg-Gottéron - du 18 au 22 août 2020 billetterie

Coupe des Bains 2020 - Yverdon-les-Bains : Lausanne / Fribourg-Gottéron / Orli Znojmo / adv. inc. - du 25 au 30 août 2020 : Lausanne / Fribourg-Gottéron / Orli Znojmo / adv. inc. - du 25 au 30 août 2020 billetterie Date Lieu et heure Equipes Score Vendredi 7 Lausanne Lausanne HC - HC La Chaux-de-Fonds - Mardi 11 Zoug - 19:45 EVZ Academy - HC La Chaux-de-Fonds - Vendredi 14 Fleurier - 19:00 HC La Chaux-de-Fonds - EHC Biel-Bienne - Samedi 15 Sierre - 19:00 HC Sierre - Genève-Servette HC - Mardi 18 Saignelégier - 20:00 HC Ajoie - EVZ Academy - Mardi 18 HOCKEYADES

Le Sentier - 19:00 HC Vallée de Joux - HCV Martigny - Mercredi 19 HOCKEYADES

Le Sentier - 19:00 Fribourg-Gottéron - Genève-Servette HC - Mercredi 19 Worb - 19h00 SC Bern - Lausanne HC - Jeudi 20 HOCKEYADES

Le Sentier - 19:00 HC Ajoie - HC Sierre - Vendredi 21 Lausanne - 19:00 Lausanne HC - EHC Biel-Bienne - Vendredi 21 Winterthur - 20:00 EHC Winterthur - HC La Chaux-de-Fonds - Vendredi 21 HOCKEYADES

Le Sentier - 19:00 Genève-Servette HC - SC Bern - Vendredi 21 Saignelégier - 20:00 HC Ajoie - EHC Lustenau - Samedi 22 HOCKEYADES

Le Sentier - 19:00 Brûleurs de Loups de Grenoble - Fribourg-Gottéron - Mardi 25 Olten - 19:30 EHC Olten - HC Ajoie - Mardi 25 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20:00 Lausanne HC - Fribourg-Gottéron - Jeudi 27 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20:00 Fribourg-Gottéron - adversaire inconnu - Jeudi 27 Les Acacias - 19:00 Genève-Servette HC - Brûleurs de Loups de Grenoble - Vendredi 28 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20:00 Lausanne HC - adversaire inconnu - Samedi 29 Tramelan - 17:00 HC Ajoie - Scorpions de Mulhouse - Samedi 29 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 18:00 Fribourg-Gottéron - HC HC Orlì Znojmo - Dimanche 30 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 18:00 Lausanne HC - HC Orlì Znojmo -

Laurent Lardière (archives) La Chaux-de-Fonds jouera à nouveau des équipes françaises SEPTEMBRE 2020 Listing des tournois

Aucun tournoi prévu en Suisse romande connu

Date Lieu et heure Equipes Score Mardi 1er Bâle - 20:15 EHC Basel - HC Ajoie - Jeudi 3 Lenzerheide HC Davos - Genève-Servette HC - Jeudi 3 Langenthal - 19:45 SC Langenthal - HC Ajoie - Vendredi 4 Oerlikon - 18:45 ZSC Lions - Genève-Servette HC - Vendredi 4 Zoug - 19:00 EV Zug - EHC Biel-Bienne - Vendredi 4 La Chaux-de-Fonds - 19:00 HC La Chaux-de-Fonds - Scorpions de Mulhouse

(avec présentation de l'équipe et du MOJU) - Vendredi 4 Bellinzona - 18:30 HC Ambrì-Piotta - Fribourg-Gottéron - Samedi 5 Bienne - 19:00 EHC Biel-Bienne - ZSC Lions - Mardi 8 Lugano - 19:00 HC Lugano - Fribourg-Gottéron - Mardi 8 La Chaux-de-Fonds - 19:45 HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie - Jeudi 10 Bienne - 19:00 EHC Biel-Bienne - HC Davos - Vendredi 11 Langnau - 19:45 SCL Tigers - Lausanne HC - Vendredi 11 Les Acacias - 19:00 Genève-Servette HC - EHC Biel-Bienne - Vendredi 11 Saignelégier - 19:00 HC Ajoie - Fribourg-Gottéron - Samedi 12 Les Acacias - 17:00 Genève-Servette HC - EV Zug - - - - - - - - - - - - - Programme complet des matchs amicaux Rumeurs & Compositions National League











