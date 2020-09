Suisse - National League : Davos (HC Davos) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation du HC Davos Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons au HC Davos. Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 29/09/2020 à 22:23 Tweeter Yves Seira (archives) Le vétéran n°10 Ambühl continuera de faire trembler les défenses adverses Après le SCB, nous nous attardons ce soir sur le pire ennemi du club de la capitale fédérale, le HC Davos, le club le plus titré du pays.

Après le SCB, nous nous attardons ce soir sur le pire ennemi du club de la capitale fédérale, le HC Davos, le club le plus titré du pays.

2 - ZSC Lions

3 - Lugano

4 - Davos

5 - Genève-Servette

6 - Bern

------------------------------------

7 - Fribourg-Gottéron

8 - Bienne

9 -

10 - Ambrì-Piotta

------------------------------------

11 - Langnau

12 - Rapperswil-Jona 1 -2 -3 -4 - Davos5 -6 -------------------------------------7 -8 -9 -10 -------------------------------------11 -12 -

Brillant troisième de la saison 19-20, le HC Davos est de retour aux affaires ! Après avoir bu le calice jusqu’à la lie lors de la saison 18-19, avec une navrante onzième place impliquant une toute première absence des play-offs depuis le retour du club dans l’élite en 1993, et qui aura surtout coûté sa place au mythique entraîneur Arno Del Curto, le club grisons a complètement refait surface. Certes l’équipe avait de la gueule sur le papier, mais le déclic est certainement venu du nouveau coach Christian Wohlwend. Agé de 43 ans, le Canado-Suisse a fait ses armes dans les équipes nationales juniors, avec un poste d’assistant de Patrick Fischer en équipe A de 2016 à 2019. Charismatique, grand motivateur, il a su trouver les bons mots pour remobiliser les Bouquetins et en faire un candidat au titre. Il n’y a aucune raison pour que cela fonctionne moins bien cette saison. Brillant troisième de la saison 19-20, le HC Davos est de retour aux affaires ! Après avoir bu le calice jusqu’à la lie lors de la saison 18-19, avec une navrante onzième place impliquant une toute première absence des play-offs depuis le retour du club dans l’élite en 1993, et qui aura surtout coûté sa place au mythique entraîneur Arno Del Curto, le club grisons a complètement refait surface. Certes l’équipe avait de la gueule sur le papier, mais le déclic est certainement venu du nouveau coach. Agé de 43 ans, le Canado-Suisse a fait ses armes dans les équipes nationales juniors, avec un poste d’assistant de Patrick Fischer en équipe A de 2016 à 2019. Charismatique, grand motivateur, il a su trouver les bons mots pour remobiliser les Bouquetins et en faire un candidat au titre. Il n’y a aucune raison pour que cela fonctionne moins bien cette saison. Robert Mayer (30 ans), qui débarque de Genève-Servette. Son back up n’a pas l’étoffe d’un titulaire en National League, mais le portier de l’équipe nationale devrait apporter plus de stabilité et de tranquillité à la défense davosienne que son prédécesseur Joren van Pottleberghe, parti à Bienne. La défense, justement, contient plusieurs éléments de grande valeur, comme bien sûr l’international suédois Magnus Nygren (30 ans). Le dinosaure Félicien Du Bois (bientôt 37 ans) est toujours fidèle au poste, tout comme les routiniers Samuel Guerra (27 ans), Lukas Stoop (30 ans) ou Lorenz Kienzle (32 ans). Plusieurs bons jeunes complètent cette arrière-garde qui devrait parfaitement tenir la route (142 buts encaissés en 19-20). Devant la cage, Davos s’est renforcé à notre sens en signant un portier expérimenté,(30 ans), qui débarque de Genève-Servette. Son back up n’a pas l’étoffe d’un titulaire en National League, mais le portier de l’équipe nationale devrait apporter plus de stabilité et de tranquillité à la défense davosienne que son prédécesseur Joren van Pottleberghe, parti à Bienne. La défense, justement, contient plusieurs éléments de grande valeur, comme bien sûr l’international suédois(30 ans). Le dinosaure(bientôt 37 ans) est toujours fidèle au poste, tout comme les routiniers(27 ans),(30 ans) ou(32 ans). Plusieurs bons jeunes complètent cette arrière-garde qui devrait parfaitement tenir la route (142 buts encaissés en 19-20). Aaron Palushaj (31 ans) pourrait bien être la sensation de cette saison. Après une saison pour s’acclimater au hockey suisse (35 points en 40 matchs), l’ancien ailier des Canadiens de Montréal a absolument toutes les qualités pour réussir en Suisse : vitesse de patinage et d’exécution, de bonnes mains et un bon QI hockeyistique. Le nouvel import, le Finlandais Teemu Turunen (24 ans), sort de deux saisons impressionnantes en Liiga avec le HPK (68 points en 18-19, 51 points en 43 matchs l’hiver dernier). Il retrouve à Davos un compatriote en la personne de la légende Perttu Lindgren (33 ans). Au club depuis 13-14, le natif de Tampere a le potentiel pour approcher son record de 15-16 (62 points en saison régulière). Sur le plan offensif, il y a vraiment du beau monde dans ce contingent. L’Américain(31 ans) pourrait bien être la sensation de cette saison. Après une saison pour s’acclimater au hockey suisse (35 points en 40 matchs), l’ancien ailier des Canadiens de Montréal a absolument toutes les qualités pour réussir en Suisse : vitesse de patinage et d’exécution, de bonnes mains et un bon QI hockeyistique. Le nouvel import, le Finlandais(24 ans), sort de deux saisons impressionnantes en Liiga avec le HPK (68 points en 18-19, 51 points en 43 matchs l’hiver dernier). Il retrouve à Davos un compatriote en la personne de la légende(33 ans). Au club depuis 13-14, le natif de Tampere a le potentiel pour approcher son record de 15-16 (62 points en saison régulière). Andres Ambühl (37 ans). Avec 581 points en 1'038 matchs de National League, le centre aux 15 championnats du monde est actuellement le 21ème meilleur compteur de l’histoire de la ligue et apparaît comme l’évidence qu’il aura grimpé de quelques rangs à la fin de la saison. Le jeune talent d’origine autrichienne Benjamin Baumgartner (20 ans) devrait quant à lui crever l’écran cette année (27 points en 19-20 !), alors que Fabrice Herzog (25 ans) et surtout Enzo Corvi (27 ans) sont des candidats naturels à une place en équipe de Suisse lors des prochains mondiaux. Il sera aussi intéressant de suivre le jeune talent Simon Knak (18 ans), prêté par les Portland Winterhawks de la WHL, alors que les routiniers Dino Wieser (31 ans) et Marc Wieser (32 ans) auront la tâche d’encadrer les nombreux jeunes talents présents dans ce, ma foi, bien séduisant roster davosien. La cerise sur le gâteau serait bien sûr la venue, comme plusieurs rumeurs l'annonçaient cet été, du dinosaure canado-suisse Joe Thornton. Au niveau suisse, l’âme de l’équipe, le successeur de Reto von Arx dans le cœur des fans, c’est(37 ans). Avec 581 points en 1'038 matchs de National League, le centre aux 15 championnats du monde est actuellement le 21ème meilleur compteur de l’histoire de la ligue et apparaît comme l’évidence qu’il aura grimpé de quelques rangs à la fin de la saison. Le jeune talent d’origine autrichienne(20 ans) devrait quant à lui crever l’écran cette année (27 points en 19-20 !), alors que(25 ans) et surtout(27 ans) sont des candidats naturels à une place en équipe de Suisse lors des prochains mondiaux. Il sera aussi intéressant de suivre le jeune talent(18 ans), prêté par les Portland Winterhawks de la WHL, alors que les routiniers(31 ans) et(32 ans) auront la tâche d’encadrer les nombreux jeunes talents présents dans ce, ma foi, bien séduisant roster davosien. La cerise sur le gâteau serait bien sûr la venue, comme plusieurs rumeurs l'annonçaient cet été, du dinosaure canado-suisse Joe Thornton. Dernière promotion 1993 Participation aux play-off 28 fois Taux de participation aux play-off 93% Titres dans l'ère play-off 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 Finales de play-off perdues 1986, 1998, 2003, 2006 Patinoire Vaillant Arena: 6'975 places Arrivées Robert Mayer (Servette), Teemu Turunan (HIFK/Liiga), Simon Knak

(Portland/WHL) Départs Joren van Pottelberghe (Bienne), Tino Kessler (Bienne), Thierry Bader

(Bern), Jerome Portmann (Olten), Mattias Tedenby (Vityaz Podolsk/KHL),

Jesse Mankinen (HPK/Liiga), Otso Rantakari (Neftekhimik/KHL) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo