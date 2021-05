- L’HÉRÉDITÉ DANS LE HOCKEY FRANÇAIS -

Trois familles de hockeyeurs : les Pourtanel, les Bozon et les Sadoun.

Trois autres familles de hockey : les Tavernier, les Treille et les Texier

Rudy Goy avec son fils Victor et la famille Catelin avec ses trois générations : Grand-père, père et petit-fils.

Une expression bien connue prétend que « Bon sang ne saurait mentir ». Alors, l’hérédité dans le sport est-elle un mythe ou une réalité ? Force est de constater que dans le hockey sur glace français il existe de nombreux exemples de joueurs dont les pères - et même parfois les grands-pères - furent également des anciens hockeyeurs. Ce constat accrédite l’idée que ces «» ont bénéficié de toute évidence d’une hérédité sportive. Toutefois, cet atavisme peut être d’origine biologique ou simplement d’origine sociologique.Avant de donner des exemples de ces sagas familiales dans notre sport, il faut rappeler que scientifiquement l’hérédité est le résultat d’une alchimie complexe. En effet, lors de sa conception, un enfant hérite toujours de deux lots de gènes qui vont lui donner un nouveau caractère héréditaire déterminant. Il est en quelque sorte le résultat d’une distribution d’unentre son père et sa mère que l’on appelle « génotype » ou « génome ». Lors de cette distribution de gènes un enfant aura donc d’autant plus de chances de devenir lui aussi un sportif de haut niveau que ses parents lui auront donné les bonnes cartes. Pour utiliser une métaphore, ce sera le cas s’il bénéficie de tous les As ou tous les Rois du jeu de carte.Quoi qu’il en soit, dans nos clubs il y a de nombreux cas d’hérédité sportive. Cet héritage familial a pu ainsi permettre à plusieurs générations de jouer au haut niveau ou tout au moins de reproduire un parcours sportif honorable. Toutefois, dans certaines familles de hockeyeurs, c’est souvent pour la simple raison sociologique que ces « enfants du palet » ont vécu dès leur plus jeune âge dans un environnement familial propice au choix du hockey sur glace que pratiquaient déjà leurs parents. En effet, sous l’influence du père ou de la mère, ils ont fréquenté très jeunes la patinoire suscitant cette vocation d’autant qu’ils ont bénéficié également de conditions particulièrement favorables pour apprendre à maîtriser rapidement les fondamentaux du sport parental.Parmi les célèbres hérédités familiales dans le hockey français, on peut citer de nombreux cas. Il y a par exemple, celui de l’ancien international, le père fondateur du hockey en France, dont les filsetont été hockeyeurs. Par ailleurs Philippe a également porté à plusieurs reprises le maillot de l’équipe de France et disputé des Jeux olympiques comme ce fut le cas de son père jadis. De plus, les deux fils de Philippe,etont joué également au hockey le deuxième comme gardien de but qui a passé le relais à son propre filsMême chose pour l’ancien tricolorequi a passé le relais à son filsCe dernier a rendu fier son géniteur puisqu’il fut le premier hockeyeur français à jouer dans la NHL avec les Blues de Saint-Louis ! De plus, la saga Bozon a continué avec les deux petit-filsetAutre exemple d’hérédité sportive crosse en main, celui de l’ancien international de Viry-Châtillon, qui fut président du Comité National de Hockey sur Glace à trois reprises entre 1985 et 1998. Ses deux fils,et, ainsi que ses trois petit-fils,(fils de Jérôme),et(les deux fils de Benoît), sont devenus également Hockeyeurs. Par ailleurs, comme son père Patrice qui disputa les Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968, Benoît Pourtanel a participé à son tour au tournoi olympique à Salt Lake City en 2002 avant de devenir entraîneur de club tout comme son frère Jérôme.Autre exemple célèbre d’hérédité : celui de l’ancien international de Grenoblepuisque ses deux fils,et, ont également réussi une très belle carrière dans notre discipline. Là encore, Sacha a évolué dans l’équipe de Farjestad championne de Suède en 2009 et son frère Yorick, drafté par les Blackhawks de Chicago en 1999 puis joueur à Genève et à Prague, a participé aux Jeux olympiques d’hiver en 2002 à Salt Lake City. De plus, ce dernier a été nommé récemment entraîneur national des juniors U20, mais il est devenu également l’adjoint de Philippe Bozon chez les seniors.On peut continuer la liste de l’hérédité dans le hockey en citant le cas de l’ex-international, qui fut l’ancien président du club de Briançon et dont les deux fils,et, ont été également de bons hockeyeurs. A tel point que Marc fut pendant longtemps l’adjoint de l’entraîneur national Kjell Larsson avant de se voir confier actuellement la sélection tricolore U16 en duo avec Lionel Charrier.On pense aussi à, le président actuel de la FFHG, puisque, qui porte le même prénom, a été également hockeyeur avant de tenir le rôle d’entraîneur du club de Marseille sous la présidence de son demi-frère Jonathan Zwikel lui-même fils de hockeyeur.Il faut se souvenir que bien avant, dans la région parisienne le regretté, ancien joueur puis dirigeant de l’ACBB et membre du Comité directeur fédéral, a passé le relais en forme de crosse à son filsainsi qu’à ses deux petits-filset. Quant à l’ancien internationaldont on a pas assez venté l’action positive dans le hockey sur glace français comme joueur, dirigeant et formateur, a lui aussi transmis visiblement ses bons gènes sportifs puisque ses deux fils,et, ont joué également au hockey et ils ont porté à leur tour le maillot de l’équipe de France avant de devenir entraîneurs.Même schéma d’atavisme pour l’ancien capitaine tricolore de Chamonixdont les deux fils,et, ont joué également au hockey au pied du Mont-Blanc. Plus récemment dans la même régiona donné un autre exemple de transmission à ses deux fils,et, qui défendent également nos couleurs en équipes nationales. Par ailleurs, l’ancien joueur puis arbitrequi ne cesse de jouer le globe-trotteurest très fier d’avoir vu ses deux fils,et, poursuivre avec succès la tradition sportive familiale dans plusieurs clubs, l’un comme gardien de but et l’autre comme attaquant.Je peux citer aussi à Gap l’ancien défenseur internationalqui a passé le relais à son filsdevenu à son tour joueur puis entraîneur. Même chose pour l’ex-attaquant tricolorequi suit désormais avec attention la carrière de son filsqui joue actuellement à Roanne. Tout comme l’ex-capitaine tricolore juniorqui a suivi ensuite le parcours de son filsmais aussiqui a passé le relais à son fils. Par ailleurs dans ce club, qui est actuellement entraîneur en Suisse, a transmis également le flambeau à ses deux filsetet le regrettéa vu son filsjouer comme lui au hockey.A Grenoble, outre la célèbre famille Treille, l’ancien capitaine de l’équipe de Francea continué sa belle carrière par procuration grâce au parcours honorable effectué ensuite par son fils. Toujours dans le club de l’Isère autre bel exemple, celui de l’ancien joueur et désormais entraîneurqui est actuellement très fier de voir son filsjouer actuellement avec le club des Blue Jackets de Colombus dans la NHL. Quant à l’ex-international junior, originaire de l’Isère, son filsjoue sous son regard attentif à Bordeaux pendant que le frère de Stéphan,, brille également à Grenoble.Si par ailleurs l’ex-coach tricolorea profité de sa naturalisation pour défendre nos couleurs en 1981 en Chine, son filsa marché bien plus tard sur ses traces chez les Bleus. Même chose pouret son fils. On peut citer aussi, originaire de Morzine, dont les deux fils,et, qui ont la double nationalité franco-finlandaise, font aussi carrière dans le hockey sur glace. Quant àde Clermont-Ferrand, l’hérédité est bien biologique puisque ses quatre fils,et, ont tous joué au hockey comme leur père !Pour être le plus exhaustif possible, il faudrait évoquer les noms d’autres familles dans lesquelles le hockey sur glace est devenu une tradition sportive crosse en main. Comme par exemple, ancien joueur à Colmar, qui a transmis sa passion à son fils(ex-président d’Amiens et du Comité national), avant que le fils de ce dernier, l’écrivain, pratique à son tour le hockey.Plus brièvement, je cite aussi de mémoire lesou encore… Mais que ceux que je n’ai pas cité me pardonnent car il y en a encore beaucoup d’autres qui sont devenus eux aussi des hockeyeurs comme leurs pères.A noter cependant une originalité dans l’hérédité du hockey français. Celle du légendaire international de Chamonixcar ce n’est pas son garçon mais c’est sa fille,, qui a connu à son tour une très grande notoriété sur des patins. En effet, cette dernière fut sacrée à six reprises championne de France de patinage artistique de 1960 à 1966. Toutefois, Nicole Hassler a surtout connu une célébrité internationale en remportant une médaille de bronze aux championnats du monde et en participant comme son père à deux Jeux olympiques d’hiver, mais ce fut beaucoup plus tard ceux de 1960 à Squaw Valley et ceux de 1964 à Innsbruck. J’ajoute que Nicole Hassler est restée fidèle à sa famille et a toujours gardé son père comme entraîneur qui la suivait dans tous ses déplacements !Pour conclure, l’exemple le plus impressionnant d’hérédité sportive dans le hockey sur glace français a été donné il y a longtemps parqui fut élue au Temple de la Renommée de la FFHG en 2012. Cette famille nombreuse, originaire de Chamonix, est un cas exceptionnel et assez étonnant. En effet,et son frèrefurent après la seconde guerre mondiale des membres importants de l'équipe de France. Le troisième frère,, joua également avec eux au hockey. Quant aux deux sœurs de cette famille,et, elles jouèrent d'abord dans l'équipe féminine de hockey de Chamonix surnommée les « Edelweiss ». Par la suite, Ida Claret, capitaine de cette équipe pionnière, se maria en Suisse avec Henri Chappot. Or, ce couple donna naissance à deux hockeyeurs internationaux de renometDe son côté, Berthe Claret resta à Chamonix où elle épousa le boxeur Pierre Guennelon qui donnèrent naissance à l'ancien international. Rappelons que ce dernier, outre son passé au sein de l'équipe de France, détient également un record absolu dans le championnat de France avec un total de 15 titres.Enfin, pour achever l'histoire de cette véritable saga familiale, n'oublions pas de mentionner que le fils de Jean-Claude,, fut également un hockeyeur international puis entraîneur, notamment à Grenoble, avant d'être nommé DTN de la nouvelle Fédération Française de Hockey sur Glace. De plus, le fils de ce dernier,, est aussi hockeyeur. Après avoir débuté dans le centre de formation de Grenoble, il joue désormais à Roanne.Bref, comme on le constate, il existe bien de nombreux exemples d’hérédité dans le hockey sur glace français ! Mais pas seulement chez des hockeyeurs de notre pays puisque dans le club de Mulhouse par exemple le renfort russe(40 ans) et son fils(18 ans) ont joué ensemble formant une paire défensive hors du commun ! Par ailleurs, pendant les repêchages 2020 de la NHL, on a pu noter queétaient des «», autrement dit, leurs pères avaient été déjà des hockeyeurs de très bon niveau qui ont évolué avant eux dans le célèbre circuit professionnel nord-américain. On peut donc effectivement dire que « bon sang ne saurait mentir ».