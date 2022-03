Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de maintien - J2 : Montpellier vs Chambéry 4 - 5 (0-0 2-2 2-2 0-1) Le 29/03/2022 Montpellier [ Montpellier ] [ Chambéry ] D1 : Maintien assuré pour les Éléphants ! Chambéry se déplaçait du côté de Montpellier ce mardi 29 mars pour y défier une équipe des Vipers actuellement en difficulté. Malgré un match accroché, ce sont les Éléphants qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Montpellier, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 31/03/2022 à 20:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Popa assisté de MM. Rodriguez et Donat-Magnin Buts :

Montpellier : 26.22 Hugo Montagut (ass Gabriel Lévesque) ; 32.52 Alexandre Vigor ; 43.53 Gabriel Lévesque (ass Daniel Svoboda et Patrick Murphy) ; 52.46 Patrick Murphy (ass Hugo Montagut et Mathieu Touveron)

Chambéry : ; 27.51 Vincent Crivello (ass Joé Dubé) ; 33.13 Emmanuel Navarro (ass David Chevrier) ; 54.50 Emmanuel Navarro (ass Sacha Reboh*) ; 58.40 Vincent Crivello (ass Wayne Létourneau) ; 65.36 Zackary Daneau (ass Joé Dubé et David Chevrier) Pénalités 20 minutes dont 10 à Svoboda contre Montpellier 24 minutes dont 10 à Caratini contre Chambéry Le fait du match : La remontée dans le troisième tiers





Après un début de match serré et accroché, les Montpelliérains semblaient avoir fait le plus dur en menant 4-2 à cinq minutes de la fin.

C’était sans compter sur la force de caractère de ce groupe Savoyard qui a su se reprendre pour recoller à 4 partout à 1’20 de la fin de la rencontre.

Grâce à une grande performance d’Emmanuel Navarro (doublé), les Chambériens ont assuré leur maintien.



Le chiffre : 5



C’est le nombre de buts inscrits en deux matches dans ces play-down pour le numéro 82 des Éléphants, Zackary Daneau.

Le jeune Canadien a encore donné du fil à retordre aux défenseurs des Vipers qui ont cédé en prolongation.

Après un début de match serré et accroché, les Montpelliérains semblaient avoir fait le plus dur en menant 4-2 à cinq minutes de la fin.C’était sans compter sur la force de caractère de ce groupe Savoyard qui a su se reprendre pour recoller à 4 partout à 1’20 de la fin de la rencontre.Grâce à une grande performance d’Emmanuel Navarro (doublé), les Chambériens ont assuré leur maintien.Le chiffre : 5C’est le nombre de buts inscrits en deux matches dans ces play-down pour le numéro 82 des Éléphants, Zackary Daneau.Le jeune Canadien a encore donné du fil à retordre aux défenseurs des Vipers qui ont cédé en prolongation.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



" Nous avions peut-être moins bien préparé ce match que d’habitude. Montpellier nous a surpris et nous avons dû répondre à chacun de leur but rapidement.

C’est aussi un bon point pour la saison prochaine selon moi de voir cette équipe réagir rapidement et faire preuve de caractère.

Désormais, nous voulons faire plaisir à nos supporters jusqu’au bout de cette poule de maintien. "





Prochain match : Chambéry-Tours, samedi 2 avril, 21 heures " Nous avions peut-être moins bien préparé ce match que d’habitude. Montpellier nous a surpris et nous avons dû répondre à chacun de leur but rapidement.C’est aussi un bon point pour la saison prochaine selon moi de voir cette équipe réagir rapidement et faire preuve de caractère.Désormais, nous voulons faire plaisir à nos supporters jusqu’au bout de cette poule de maintien. "Prochain match : Chambéry-Tours, samedi 2 avril, 21 heures © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo