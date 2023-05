Les Taureaux de Feu de Limoges recrute nt

leur nouvel entraineur général / M anager général sportif pour septembre 2023

Le s Taureaux de Feu de Limoges évoluant en Division 3 compte nt aujourd’hui presque 200 licenciés . Une équipe par catégorie depuis les U7 jusqu’aux U20 est engagée au sein des cham pionnats mineurs de la zone FFHG - Ouest . Les Taureaux de Feu compte nt aussi deux équipes seniors : Une équipe première engagée en c hampionnat national D ivision 3 et une équipe Sé nior L oisir .

Nous œuvrons aussi pour le renouvellement des sections sportives Collège et Lycée pour la saison 2023/2024.



Profil recherché :



Idéalement Titulaire d’un DE JEPS (ou diplômes équivalent) ou en cours de fo rmation. Ou t itulaire à minima d’un CQP avec volonté de passer le DE JEPS.

C apable de prendre en charge la responsabilité sportive de l’équipe Sénior . P ossédant idéalement une première expérience , vous souhaitez vous investir pour renforcer et faire progresser un e équipe D3. Vos valeurs sont Respect, Travail et Persévérance, Vous avez l’esprit de compétitions et souhaitez rejoindre un club familial avec des ambitions importantes.



Qualités et Compétences requises :



Leader naturel et doté d’une bonne capacité à encadrer des joueurs de tous âges et de niveau x d’expérience s différents.

Manager reconnu auprès des joueurs, des entraineurs adjoints et des bénévoles.

B on communiquant, bienveillant et organisé au niveau de la préparation des séances d’entrainements - force de propos ition.

Vous êtes capable de créer, organiser et animer des séances sur glace durant la saison et hors glace ou activités motivantes durant la

fermeture annuelle de la patinoire.

Titulaire du Permis B

La maitrise des outils informatiques actuel s (Bureautique, Messagerie, Apps Collaboratives) serait un plus .



Le candidat sera placé sous l’autorité du bureau et travaillera en collaboration avec les entraineurs du mineurs, les dirigeants d’équipe et les bénévoles .



Principales missions :

Participer à l’élaboration du projet sportif général et diriger son application.

Etablir et Organiser le programme sport if de la semaine et du week - end,

Préparer et encadrer les entraînements sur glace de l’équipe première pour développer les aptitudes mentales et physiques des joueurs individuellement et le niveau général de l’équipe,

Coacher l’équipe Première en compétition le week - end ,

Collaborer / Manager l’équipe d’en cadrement du Mineur,

Participer aux évènements et manifestations orga nisées par le club : stages, tournois, partenariats, etc...

P articiper aux actions de recrutement au niveau de l’école de hockey (forum, journées portes ouvertes, session de découverte du hockey, etc...).

Conditions :

Durée du travail : T em ps plein 35h ou 39h selon fiche de poste

Rémunération selon diplôme et expérience

Prise de poste : entre Aoû t et Septembre 2023 à la Patinoire de Limoges – Boulevard des Petits Carmes 87000 Limoges

